هنيدي يعود بعد سنوات.. موسم رمضاني كوميدي بمشاركة كبار النجوم

شفق نيوز/ أفاد موقع "الشرق نيوز" الإخباري، الموسم الدرامي الرمضاني المقبل سيشهد عدداً من المسلسلات الكوميدية بمشاركة ثمانية أعمال لكبار النجوم، مقارنة بسبعة فقط في الموسم الماضي، كما سيشهد نجم الكوميديا محمد هنيدي بعد غياب لسنوات.

وتضم قائمة المسلسلات المرتقب عرضها في الموسم المقبل، كلّ من "عم قنديل" الذي يُعيد محمد هنيدي للدراما، كما تعود دنيا سمير غانم بـ"عايشة الدور"، وشقيقتها إيمي وحسن الرداد من خلال "هو ولا هي".

كما ينافس الفنان أكرم حسني، بمسلسل "الكابتن"، وأحمد أمين بـ"مذكرات نشال"، فضلاً عن "أشغال شقة 2" لهشام ماجد، و"كامل العدد 3" لدينا الشربيني وشريف سلامة، و"للأذكياء فقط" لحمدي الميرغني وكريم عفيفي، المؤجل من رمضان الماضي.

"عم قنديل"

وبعد غياب سبع سنوات عن الدراما، منذ مسلسل "أرض النفاق" الذي عُرض في رمضان عام 2018، يعود محمد هنيدي للمنافسة في موسم رمضان المقبل، من خلال مسلسل يحمل اسم "عم قنديل" والذي اتفق عليه بالفعل مؤخراً، ومن المقرر انطلاق التصوير تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

ويأتي ذلك، بعد توقف تحضيرات الجزء الثاني من "أرض النفاق"، الذي كان ينوي هنيدي تقديمه العام الماضي، بالتعاون مع السيناريست أحمد عبد الله.

دنيا وإيمي سمير غانم

كما تعود دنيا سمير غانم، بعد غياب دام نحو عام واحد، منذ مسلسل "جت سليمة" عام 2023، إذ تعاقدت مؤخراً على بطولة مسلسل بعنوان "عايشة الدور"، إخراج أحمد الجندي، والذي يشارك في التأليف مع كريم يوسف.

وتظهر دنيا خلال الأحداث بأكثر من شخصية، ويجري حالياً مرحلة اختيار الفنانين وتسكين الأدوار، تمهيداً لانطلاق التصوير الشهر المقبل.

وبدوره، قال المنتج أحمد السبكي، لـ"الشرق"، إن "عايشة الدور" اسم مؤقت، والعمل تدور أحداثه على مدار 15 حلقة، في إطار اجتماعي تشويقي، حول فتاة من عائلة شديدة الثراء وتتعرض للعديد من المواقف المختلفة.

كما يجتمع الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، في رمضان 2025، بمسلسل "هو ولا هي"، وذلك للمرة الثانية بعد تجربتهما عام 2018، في مسلسل "عزمي وأشجان".

"هو ولا هي" تأليف أحمد سعد والي، ولم يُعلن بعد عن المخرج الذي يتولى المشروع حتى الآن، وتدور أحداث المسلسل حول فكرة الصراع والمنافسة بين الرجل والمرأة، وذلك في إطار كوميدي.

ومن جانبه، قال حسن الرداد، لـ"الشرق"، إن المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة، وسيحمل العديد من المفاجآت، التي ستُنفذ بتقنيات ضحمة، مؤكداً أن العمل مختلف تماماً في تفاصيله عن "عزمي وأشجان".

أكرم حسني وأحمد أمين

ويواصل الفنان أكرم حسني، التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "الكابتن" إخراج معتز التوني، تمهيداً لانطلاق التصوير الشهر المقبل، وهو مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

أما الفنان أحمد أمين، تعاقد على بطولة مسلسل يحمل اسم "مذكرات نشال"، تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، على مدار 15 حلقة، وتشاركه البطولة جيهان الشماشرجي.

وقالت جيهان الشماشرجي، لـ"الشرق"، إنها بدأت التحضيرات الخاصة بشخصيتها، حيث يعد العمل تجربة مختلفة، خاصة وأنه ينتمي إلى الفانتازيا، لافتة إلى انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أجزاء جديدة

أما الفنان هشام ماجد، يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك بعدما حقق الجزء الأول في رمضان الماضي، نجاحاً جماهيرياً كبيراً، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته أسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومحمد محمود، بجانب ضيوف الشرف.

الجزء الأول دارت أحداثه حول "حمدي عبد الرحيم" أخصائي الطب الشرعي وزوجته، اللذان يُرزقان بتوأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل.

وللعام الثالث على التوالي، تواصل دينا الشربيني تواجدها من خلال مسلسل "كامل العدد"، حيث تنافس في رمضان 2025 بالجزء الثالث، ويشاركها البطولة شريف سلامة، وإسعاد يونس وميمي جمال، والعمل تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

وسيشهد الجزء الثالث، مشاركة مجموعة جديدة من الفنانين إلى جانب عودة آية سماحة، والتي سبق شاركت في الجزء الأول، وظهورها كضيفة شرف في إحدى حلقات الجزء الثاني.

وأخيراً، وبعدما سبق وخرج من موسم دراما رمضان الماضي، قررت الشركة المنتجة لمسلسل "للأذكياء فقط" عرضه في رمضان 2025، ومن المقرر استئناف تصوير المشاهد المتبقية خلال أسابيع.

والعمل بطولة رنا رئيس، وحمدي الميرغني وكريم عفيفي، وفكرة محمد ناير، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي على مدار 15 حلقة.