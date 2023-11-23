هند صبري تستقيل من النوايا الحسنة بعد "خيبة أملها"

شفق نيوز/ أعلنت الممثلة التونسية هند صبري، استقالتها من دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد ما يقارب من 13 عاماً من العمل المشترك، وذلك مع مرور 46 يوماً على حصار إسرائيل لقطاع غزة ضمن العملية العسكرية المستمرة فيه.

وأكدت صبري في بيان نشرته عبر حاسبها في X، أنها منذ بداية الحرب على غزة شعرت مع زملائها في برنامج الأغذية العالمي بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه تجاه الأطفال والأمهات والآباء في القطاع.

وأشارت إلى أنهم لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت، وفق قولها.

كما تابعت الممثلة التونسية أنها حاولت إيصال صوتها والضغط من أجل وقف إطلاق النار على أهالي غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب.

ولفتت إلى خيبة أملها حيث أنها كانت تثق بأن برنامج الأغذية العالمي سيستخدم صوته بقوة كما يحدث في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة، ومع ذلك تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدار 46 يوما ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، وهو السلاح الذي قتل أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة.

إلا أنها ورغم ذلك، شددت على أنها لن تتخلى عن دورها الإنساني والمجتمعي، لكنها ستقوم به بصيغ أخرى ومختلفة.

بعد 13 عاما من العمل الإنساني عبر العالم.. استقيل من برنامج الغذاء العالميأكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة(البيان كاملا مرفق في الصور)@WFP with a heavy heart and deep sadness I have… pic.twitter.com/dIki98or7u — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) November 22, 2023

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 46 يوماً حرباً على قطاع غزة راح ضحيته أكثر من 14 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشطت صبري في دعم القضية الفلسطينية عبر منشورات على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما دعت متابعيها للتوقيع على عريضة لوقف إطلاق النار.