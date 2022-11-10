سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هندية تجبر زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بندين غريبين 

Category: منوعـات

Date: 2022-11-10T05:04:21+0000
هندية تجبر زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بندين غريبين 

شفق نيوز/ أجبرت عروس هندية زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بندا غريبا يتعلق بالفترة التي يسمح له بها بالبقاء خارج المنزل مع أصدقائه.

وجاءت فكرة عقد الزواج "الغريب" من أصدقاء العريس، حيث طلبوا من العروس أن يتضمن العقد بندا يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء.

ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسبما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه.

ووفق عقد الزواج الذي نشره موقع "آسيا نت نيوز"، فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا، وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق.

وأثار انتشار عقد الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية ردود فعل طريفة، حيث قال أحدهم: "لقد دخل القفص الذهبي بإرادته وعليه أن يتحمل تبعات ذلك".

وعلّق آخر قائلا: "تبدو زوجة قوية فقد أحكمت قبضتها على الرجل قبل الزفاف. أتمنى ألا يتبع ذلك العقد المزيد من الشروط الصعبة بحق الرجل".

 

related

بعد موجة سخرية.. الحكومة الهندية تلغي اختباراً عن "القدرات العجيبة" للأبقار

Date: 2021-02-24 20:20:29
بعد موجة سخرية.. الحكومة الهندية تلغي اختباراً عن "القدرات العجيبة" للأبقار

انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن

Date: 2022-02-22 14:13:07
انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن

بالصور والفيديو.. صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا

Date: 2021-04-17 11:44:20
بالصور والفيديو.. صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا

لم يكمل دراسته الجامعة وزادت ثروته 24 مليار دولار ب3 أشهر.. تعرف على أغنى رجل بآسيا

Date: 2022-04-04 07:28:25
لم يكمل دراسته الجامعة وزادت ثروته 24 مليار دولار ب3 أشهر.. تعرف على أغنى رجل بآسيا

أغرب من الخيال .. هندي ساعد زوجته على الزواج بمن تحب

Date: 2021-04-30 08:09:09
أغرب من الخيال .. هندي ساعد زوجته على الزواج بمن تحب

"بسبب أحلام مخيفة".. لصوص يعيدون تماثيل سرقوها من معبد هندوسي في الهند

Date: 2022-05-17 17:32:46
"بسبب أحلام مخيفة".. لصوص يعيدون تماثيل سرقوها من معبد هندوسي في الهند

بسبب اختبار جدول الضرب.. عروس تغادر مراسم الزواج و تترك زوجها

Date: 2021-05-06 21:00:42
بسبب اختبار جدول الضرب.. عروس تغادر مراسم الزواج و تترك زوجها

في الهند .. إزالة 206 حصوات من كلية رجل خمسيني

Date: 2022-05-21 16:14:19
في الهند .. إزالة 206 حصوات من كلية رجل خمسيني