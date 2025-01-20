أهم الفيتامينات لتعزيز الصحة الإنجابية لدى الرجال

شفق نيوز/ قال باتور غونشيكوف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، إن الفيتامينات والمعادن تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الوظيفة الإنجابية الطبيعية لدى الرجال.

فيتامين C

يعتبر فيتامين C أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وفيما يتعلق بالصحة الإنجابية، يعزز هذا الفيتامين صحة الحيوانات المنوية من خلال زيادة حركتها وعددها الإجمالي، كما يحسّن نوعية الحيوانات المنوية، ما يساهم في تعزيز فرص التخصيب.

فيتامين D

أوضح غونشيكوف، أن فيتامين D يلعب دوراً محورياً في صحة العظام والوظيفة الإنجابية.

وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين D يرتبط بانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، مما يؤثر سلباً على الخصوبة.

وينصح بإدراج الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين في النظام الغذائي، مثل الأسماك الدهنية، صفار البيض، ومنتجات الألبان.

مجموعة فيتامينات B

تعد فيتامينات B، خاصة B6 وB12، ضرورية في عملية تكوين ونضج الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى دورها في تحسين مستوى الطاقة والحالة الصحية العامة.

وأشار الخبير إلى أن "نقص هذه الفيتامينات قد يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة وضعف جودة الحيوانات المنوية".

فيتامين E

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة المهمة لصحة الحيوانات المنوية، حيث يمنع تلفها ويحسن الدورة الدموية، مما يعزز الوظيفة الجنسية. كما أن الدراسات أظهرت تأثيره الإيجابي على جودة الحيوانات المنوية، خاصة عند تناوله مع مضادات أكسدة أخرى.

كما يشدد الخبراء على أهمية الحصول على هذه الفيتامينات من مصادرها الطبيعية أو عبر المكملات الغذائية تحت إشراف طبي، لضمان تعزيز الصحة الإنجابية لدى الرجال.