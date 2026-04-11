هل يؤدي عدم غسل الشعر إلى الصلع؟

أفادت أخصائية الأمراض الجلدية والشعر والتجميل، الدكتورة ناتاليا سيرمايس، بانتشار معلومة على الإنترنت مؤخراً، مفادها أن عدم غسل الشعر لفترة طويلة، يؤدي إلى عواقب، كالشيب والصلع.

وذكرت سيرمايس، أن الكثيرين اعتبروا هذه المعلومة بمثابة دعوة للتحرك، فلجأوا إلى أساليب متطرفة، حيث بدأ البعض بغسل شعرهم ثلاث مرات يوميا، بينما على النقيض، يمتنع آخرون عن غسله حتى اللحظة الأخيرة، خوفا من "إتلاف بصيلات الشعر"، مشيرة إلى أن هذا الذعر سابق لأوانه.

وأضافت، :" هذه في الواقع خرافة. بمعنى آخر، يجب غسل الشعر حسب الحاجة، ولكل شخص احتياجاته الخاصة. ولا يؤدي هذا إلى الشيب أو الصلع".

ووفقا للدكتورة، :"إذا قلل الشخص من غسل شعره، أو على العكس، بدأ غسله بعد انقطاع طويل، فربما يلاحظ تساقط خصلات من الشعر على ذراعيه. هذا الأمر لا يقل إثارة للقلق عن خرافة الصلع. ولكن هذه الظاهرة تعود إلى قوانين الفيزياء، وليس إلى مرض".

وأكدت، :" قد يساهم هذا في تراكم الشعر، ولهذا السبب يبدو أن الشعر يتساقط أكثر من السابق بعد غسله".

وأشارت ردا على سؤال بشأن عدد مرات غسل الشعر، إلى أن الأمر يعتمد على نوع فروة الرأس ومدى دهنيتها. يمكن لأصحاب البشرة الدهنية غسل شعرهم يوميا، بينما ينصح أصحاب البشرة الجافة بغسله مرة كل 3-4 أيام. والقاعدة الأساسية: اغسل شعرك عندما يكون متسخا، وليس وفق جدول زمني معين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن عدد مرات غسل الشعر يعتمد على احتياجات الشخص. فمثلا في حالة فروة الرأس الجافة، يكفي غسلها بالشامبو مرة كل خمسة أيام، أما بالنسبة لفروة الرأس الدهنية، فيمكن غسلها يوميا. كما ينصح بشطف الشعر بالماء الجاري دون استخدام أي منتجات يوميا، بغض النظر عن نوع فروة الرأس.