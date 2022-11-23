هل يفقد البيض المسلوق قيمته الغذائية بعد تجميده؟

شفق نيوز/ هل يمكن تجميد البيض المسلوق أم نكتفي بوضعه في الثلاجة أو حتى خارجها؟ وهل يفقد البيض قيمته الغذائية بعد التجميد أم يبقى على حاله؟

أحيانا يضطر البعض منا لأسباب كثيرة إلى وضع البيض المسلوق في الثلاجة. بل يلجأ البعض إلى تجميد البيض، فهل يفقد البيض حينها قيمته الغذائية؟

إذا جمدت البيض المسلوق، فإن بياض البيض يغير تركيبه بعد وقت قصير. يصبح البروتين المكون الأساسي لبياض البيض مائيا بشكل متزايد ويفقد أو يغير طعمه. من ناحية أخرى، لا يتضرر صفار البيض بالتجميد، إلا أن تغيير طعم بياض البيض يمكن أن يكون له تأثير على صفار البيض.

ولهذا ينصح موقع "فوكوس" الألماني، أن في حالة تجميد البيض المسلوق، فيجب إما تجميد الصفار فقط أو فصل بياض البيض والصفار مسبقا. ثم ضع الصفار والبياض في حاويات أو أكياس مجمدة منفصلة قبل التجميد. كما يوضح الموقع أنه يمكن الاحتفاظ بالبيض الذي لم يتم مباشرة تبرديه بعد الطهي، لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع. كما يمكن تخزين البيض في غرفة باردة إلى حد ما أو في الثلاجة، ويمكن ان يظل البيض المسلوق جيدا لمدة ستة إلى سبعة أسابيع.

وهناك اعتقاد شائع بأن البيض الذي تم تبريده بسرعة بعد السلق أسهل في التقشير. ينقل موقع صحيفة "زود دويشته تسايتونغ" عن الباحث توماس فيليغز في معهد ماكس بلانك، والمتخصص بالمواد الغذائية قوله "سواء كنت تستطيع تقشير بيضة مسلوقة جيدًا أو سيئًا، فلا علاقة لها بالماء البارد.

وترتبط قابلية التقشير بدرجة أكبر بعمر البيضة . في البيض الطازج، تمسك البروتينات الموجودة على الجلد الداخلي بقشر البيض والألبومين معا. في البيض الأقدم، تزداد درجة حموضة بياض البيض، مما يمنع الالتصاق. كلما كبر عمر البيضة، كان تقشيرها أسهل. وحتى نتمكن من تقشير البيض المسلوق جيدا، يجب تخزينه لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".