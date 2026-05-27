هل يساعد عصير الفاكهة في محاربة الاكتئاب؟

شفق نيوز- متابعة

تشير دراسة حديثة إلى أن تناول كوب يومي من عصير الفاكهة أو السموثي قد ينعكس إيجابا على المزاج ويساهم في تقليل أعراض الاكتئاب، وذلك عند دمجه مع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.

ووجدت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة نيوكاسل، أن الأشخاص الذين يلتزمون بتناول خمس حصص يوميا من الفواكه والخضراوات، مع إضافة كوب من العصير الطبيعي أو مشروب السموثي، سجّلوا تحسنا ملحوظا في مؤشرات القلق والاكتئاب مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، لم يظهر هذا التحسن لدى من زادوا استهلاكهم من الفواكه والخضراوات فقط دون تناول العصير أو السموثي.

وتعتمد الدراسة على متابعة 42 بالغا كانوا يتناولون عادة حصتين أو أقل من الفواكه والخضراوات يوميا. وقد طُلب من 28 منهم رفع استهلاكهم إلى خمس حصص يوميا لمدة أربعة أسابيع، بينما واصل 14 مشاركا نظامهم الغذائي المعتاد.

ومن بين المجموعة التي غيّرت نظامها الغذائي، شرب نصف المشاركين تقريبا كوبا يوميا من عصير الفاكهة أو السموثي، مع حصول جميع المشاركين على دعم مالي أسبوعي ومواد توعوية تساعدهم على تحسين عاداتهم الغذائية.

وأظهرت النتائج أن من تناولوا العصير أو السموثي إلى جانب النظام الغذائي الصحي سجّلوا انخفاضا يقارب 3 نقاط في مؤشرات الاكتئاب مقارنة ببقية المجموعات.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة كورتني نيل، إن كثيرا من الناس يدركون أهمية تناول الفواكه والخضراوات، لكنهم يواجهون صعوبة في الالتزام بالتوصيات اليومية، مشيرة إلى أن حلولا بسيطة مثل كوب عصير طبيعي أو سموثي يوميا قد تساعد في تحقيق ذلك.

كما أوضح الباحثون أن هذه النتائج تعد أولية لكنها واعدة، خاصة مع عدم تسجيل آثار سلبية على مؤشرات الصحة الأيضية لدى من تناولوا العصير يوميا، رغم احتوائه على السكريات الطبيعية.

وفي سياق متصل، أشار الباحث المشارك الدكتور أوليفر شانون إلى أن ارتفاع تكلفة الفواكه والخضراوات قد يشكل عائقا أمام الكثيرين، معتبرا أن إدخال العصائر الطبيعية إلى النظام الغذائي قد يكون خيارا عمليا لتحسين الاستهلاك الغذائي والصحة النفسية في آن واحد.

وتتسق هذه النتائج مع دراسات سابقة ربطت بين ارتفاع استهلاك الفواكه والخضراوات وتحسن الصحة النفسية، بما في ذلك دراسة شملت آلاف الأطفال، وأخرى أظهرت تحسنا لدى مرضى الاكتئاب الذين اتبعوا نظاما غذائيا متوسطيا غنيا بالخضراوات والحبوب الكاملة.

ورغم الفوائد المحتملة، يحذر الباحثون من الإفراط في تناول العصائر، نظرا لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكريات الحرة، والتي قد تزيد من خطر تسوس الأسنان والسمنة وداء السكري من النوع الثاني، ما يجعل الاعتدال جزءا أساسيا من أي نظام غذائي صحي.