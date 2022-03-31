هل يتسبب جمال اللاجئات الأوكرانيات بـ"أزمة عنوسة"؟

شفق نيوز/ أفادت قناة "BFMTV" الفرنسية، يوم الخميس، بأن وكالات الزواج في البلاد تشهد إقبالاً متزايداً من الفرنسيين الذين يرغبون في الارتباط باللاجئات الأوكرانيات.

وذكرت القناة أن "المزيد والمزيد من الرجال الفرنسيين يبحثون عن حبهم الأوكراني في وكالات الزواج، حيث لاحظت وكالات الزواج الاهتمام المتزايد للعملاء الذكور باللاجئات من أوكرانيا".

ونقلت القناة قصة الفرنسي أوليفييه واللاجئة الأوكرانية نتاليا، حيث تعرفا على بعضهما منذ يومين بفضل وكالة تعارف، ويخططان للزواج في أقرب وقت.

وفي الوقت ذاته، نقلت القناة عن مديرة إحدى هذه الوكالات، قولها إن "80% من الطلبات غير جدية، حيث يبحث الكثير من الفرنسيين عن إيواء مخلوق جميل في ورطة"، على حد تعبيرها.