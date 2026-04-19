هل جوعك حقيقي أم كاذب؟ تحذير صادم من خبيرة تغذية

قالت داريا سافيليفا، خبيرة التغذية، إن أي شخص قد يشعر بالجوع الحقيقي من حين لآخر، نتيجة نقص العناصر المغذية.

وعادة ما تحدث هذه الحالة عندما يحتاج الجسم فعلاً إلى العناصر المغذية، لكن يشخص الخبراء الجوع الكاذب أيضا، الذي لا يرتبط مباشرة باحتياجات الجسم الفعلية، وفقاً لحديثها.

وأشارت الخبيرة، إلى أن الجوع يرتبط أيضا وبشكل كبير بسرعة خروج الطعام من المعدة.

وتقول: "يبطئ البروتين هذه العملية، لذلك يجب أن يكون موجودا بكمية كافية في النظام الغذائي، أي يجب أن يكون فطور الصباح غنيا بالبروتين قليل الدسم، وعالي الجودة".

وتابعت: "لأن كمية البروتين في الجسم تؤثر بشكل مباشر على الشعور بالشبع، وليس كبح جماح النفس والامتناع عن تناول الشوكولاتة مؤشراً، لأن الإنسان يشعر بالشبع والرضا عندما يتبع نظاما غذائيا متوازنا".

وأضافت الخبيرة، أن "الناس غالبا ما يترددون بسبب تكلفة الأطعمة الصحية، فمثلا، الأفوكادو والمكسرات والأسماك الجيدة أغلى من النقانق العادية، لكن يجب أن يدرك الشخص أنه سيشعر بالجوع مجدداً بعد ساعة من تناول شطيرة رخيصة، وسيتكرر هذا الأمر مراراً وتكراراً".

كما ختمت حديثها بالقول: "قد تبدو الشطيرة الصغيرة صحية، لكنها ستؤدي حتما إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًاً، بالطبع الخيار للشخص نفسه، ولكن علم وظائف الأعضاء لا يكذب".