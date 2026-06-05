هل تهدد العمليات الجراحية دماغك بفقدان الذاكرة؟

شفق نيوز- متابعة

اكتشف باحثون من جامعة هارفارد، أن بعض أنواع الجراحات الكبرى قد ترتبط بتسارع التدهور في القدرات الذهنية خاصة في ما يتعلق بالذاكرة.

وأظهرت دراسة حديثة أن الخضوع لجراحة استبدال مفصل الورك أو لجراحة في البطن قد يزيد من خطر تراجع القدرات المعرفية، بما في ذلك فقدان الذاكرة، لدى بعض المرضى.

وفي الدراسة، تابع الباحثون 560 شخصاً في السبعينيات من العمر، لم تكن لديهم علامات على الخرف عند إجراء الجراحة، واستمرت المتابعة لمدة ست سنوات، مع إجراء اختبارات دورية لقياس الذاكرة والقدرات الذهنية.

وأظهرت النتائج أن نحو ربع المشاركين لم يطرأ على قدراتهم العقلية أي تغيير يُذكر بعد الجراحة، بينما عانى 60% من تراجع طفيف في الأداء الذهني، في حين سجل 15% تدهورا حادا خلال شهر واحد من العملية، استمر بالازدياد تدريجيا خلال سنوات المتابعة.

ويرجّح الباحثون أن التراجع الطفيف قد يكون جزءا من التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر، وليس بالضرورة نتيجة مباشرة للجراحة.

أما الحالات التي شهدت تدهورا سريعا وحادا، فقد كانت أكثر عرضة للإصابة بالهذيان بعد العملية، وهي حالة من التشوش واضطراب التفكير قد تظهر خلال أيام من الجراحة، وقد ترتبط لاحقا بزيادة خطر التدهور المعرفي.

ويرى بعض الباحثين أن ضغط الجراحة والالتهاب المصاحب لها قد يؤثران في الدماغ، بينما يعتقد آخرون أن الجراحة قد تكشف عن تدهور معرفي كان موجودا بالفعل دون أن يُلاحظ.

وتوزعت العمليات بين جراحات العظام مثل استبدال الركبة والورك (حوالي 80%)، وجراحات الجهاز الهضمي مثل إصلاح الفتق واستئصال المرارة (نحو 10%)، إضافة إلى جراحات الأوعية الدموية الكبرى (6%).

كما حدّد الباحثون ثلاث إشارات تحذيرية قد ترتبط بتدهور معرفي حاد بعد الجراحة، وهي: التقدم في العمر، وضعف الأداء في الاختبارات المعرفية قبل العملية، والإصابة بالهذيان بعد الجراحة، الذي كان العامل الأقوى ارتباطا بهذا التدهور.

وأكد الباحثون أن الدراسة قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة بين الجراحة والتدهور المعرفي، لكنها تقدم مؤشرات مهمة تستدعي الانتباه.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات أكثر وعيا، من خلال الموازنة بين فوائد الجراحة ومخاطرها المحتملة على القدرات الذهنية.