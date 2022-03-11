هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" الشهير بالغزو الروسي لأوكرانيا؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صور من المسلسل الكرتوني الأميركي الشهير "سيمبسون" قالت إنه تنبأ بالحرب على أوكرانيا.

وتتضمّن المنشورات، صورتين، الأولى تظهر جندياً يبدو على زيّه العسكريّ علم أوكرانيا وهو يوجّه بندقيّته التي كتب عليها 2022 نحو شخصيّة تشبه الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.

وفي الخلفيّة شخصيّة "هومر سيمبسون" أحد أبطال المسلسل وهو يرفع العلم الأوكرانيّ

أمّا الصورة الثانية، فتظهر ما يبدو أنّه انفجارٌ إلى جانبه قنبلة عليها علامة الأسلحة النووية وقد كُتب عليها تاريخ 5/5/2022.

ويأتي هذا المنشور في سياق ادعاءات تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المسلسل الأميركي الذي بدأ عرضه سنة 1989 يتنبأ بأحداث مستقبلية، بما يُعزّز نظرية المؤامرة.

وقد جاء في التعليق المرافق "مسلسل سمبسونز توقّع في إحدى حلقاته أن تجري حرب بين أوكرانيا وروسيا ووضع تاريخ 5-5-2022 وبجانبها صورة لانفجار قنبلة نووية!".

وحصد المنشور آلاف المشاركات على مواقع التواصل مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، ووضع بوتين كلّ مكوّنات قوّة الردع في حالة تأهب، بما فيها السلاح النووي.

فهل تُثبت الصور بالفعل تنبؤ المسلسل بما يحصل اليوم؟

لم تذكر المنشورات في أيّ حلقة ظهرت الصور، ما يثير الشكّ في أن تكون عرضت بالفعل.

كما أن البحث الدقيق، لخدمة فرانس برس الخاصة بالتحقق من الأخبار، أثبت إلى أنّها مستخرجة من حلقات مختلفة لا صلة لها بما يجري في أوكرانيا.

لكن مروّجي الخبر المضلّل أدخلوا عليها تعديلات لتبدو كذلك.

فالصورة المستخدمة ويبدو فيها جنديّ في أرض المعركة، ظهرت في الحلقة 11 من الموسم الثلاثين للمسلسل، والتي عرضت عام 2019.

وعند معاينة النسخة الأصليّة منها يمكن ملاحظة أنّها تخلو من العلم الأوكرانيّ على البزّة، ومن التاريخ على البندقية، اللذين أضيفا إلى الصور.

أمّا صورة "هومر سيمبسون" في الخلفيّة فهي مستخرجة من الحلقة الثامنة للموسم 17 التي عرضت عام 2005.

وفي النسخة الأصليّة منها يظهر هومر حاملاً العلم الأميركيّ، الذي أبدل بالعلم الأوكرانيّ، في المنشور المضلّل.

أمّا صورة بوتين فهي مقتطعة من حلقة خاصّة بالانتخابات الأميركيّة عرضت عام 2016