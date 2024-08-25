هل تريد قلباً صحياً؟.. أبتعد عن ثلاثة أطعمة واليك البدائل

شفق نيوز/ تمثل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، فإذا شعرت يوماً بالإرهاق عند البحث عما يمكنك فعله لتحسين صحة قلبك، فأنت لست وحدك. الخبر السار هنا أنك لست مضطراً لممارسة الرياضة لمدة 3 ساعات يومياً وتناول نظام غذائي يتكون بالكامل من الأسماك والأطعمة النباتية للحفاظ على صحة قلبك. يمكنك القيام ببعض التعديلات البسيطة لتقطع شوطاً طويلاً في الحفاظ على صحتك.

وينصح أطباء القلب واختصاصيو التغذية باستبعاد 3 أطعمة من نظامك الغذائي في أقرب وقت ممكن للحفاظ على صحة القلب، حسبما ذكر تقرير لموقع «هاف بوست».

اللحم المقدد

حذر جميع الخبراء الذين استشارهم التقرير من أنه: إذا كنت تريد العناية الجيدة بقلبك، فيجب عليك الاحتفاظ باللحم المقدد للمناسبات الخاصة أو التخلص منه تماماً من نظامك الغذائي.

قالت ميشيل روثنشتاين، اختصاصية التغذية الوقائية لأمراض القلب: «إن طريقة اللحم المقدد يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات ضارة على صحة القلب».

وأشارت إلى أن عملية معالجة اللحم المقدد باستخدام نتريت الصوديوم ومحتواه العالي من الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم، في حين تساهم المركبات المتكونة أثناء الطهي، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، في التهاب وتلف الأوعية الدموية، مما يزيد بشكل جماعي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور سامان ستاره شيناس، اختصاصي أمراض القلب في «سيدارز سيناي»، إن أي شخص يتناول الطعام ولديه مشكلة في صحة القلب يجب أن يكون حذراً من اللحوم المصنَّعة بشكل عام، وكذلك اللحوم الحمراء.

وأضاف شيناس: «إن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية باللحوم الحمراء، خصوصاً تلك التي تحتوي على لحوم مصنَّعة بشكل كبير، يرتبطون بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات والسمنة. تشمل المكونات المستخدمة في صنع هذه الأطعمة الصوديوم والنتريت».

ويحتوي اللحم المقدد بشكل خاص على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة والكوليسترول والحديد الهيمي والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات غير المتجانسة.

الخبز الأبيض

أنواع الخبز الأبيض التي قد نجدها في أكياس بمتجر البقالة يمكن أن تكون سيئة للغاية لصحة قلبك. وقال الدكتور دانييل لوغر، اختصاصي أمراض القلب الوقائية في مركز راش الطبي الجامعي بشيكاغو، إن الخبز الأبيض، بمؤشره الغلوكوزي المرتفع ونقص العناصر الغذائية والألياف فيه مقارنة بخيارات خبز الحبوب الكاملة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم ومقاومة الإنسولين وزيادة الوزن، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بها.

البطاطس المقلية

رغم طعمها الشهي فإنها لا تفيد قلبك بأي شكل من الأشكال.

«عندما يتم قلي الطعام، يتغير محتواه الغذائي، يفقد الطعام الماء ويمتص الدهون»، أوضح سيتاره شيناس: «خصوصاً في حالة البطاطس المقلية، غالباً ما يتم إعادة استخدام الزيت، مما يؤدي إلى فقدان الدهون غير المشبعة وزيادة الدهون المتحولة. كما يتم تغطية البطاطس المقلية بكثير من الملح، وقد ارتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم بارتفاع ضغط الدم وزيادة أمراض القلب».

وأضاف أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المقلية بشكل عام يرتبط بزيادة أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ماذا يجب أن تأكل بدلاً من ذلك؟

يوصي الخبراء والمتخصصون بشدة بزيادة استهلاك البقوليات، مثل العدس والحمص والفاصولياء، فالبقوليات غنية بالألياف الصحية وتساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم حركة الأمعاء وتغذية البكتيريا المعوية الصحية. كما يمكن بسهولة صنع البقوليات بكميات كبيرة، وهي رائعة لوجبات أيام الأسبوع.

وتنصح خبيرة التغذية روثنشتاين بإدخال بذور الكتان واللوز في نظامك الغذائي، وقالت: «تحتوي هذه الأطعمة على الليجنين، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تدعم صحة القلب عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات».

وأوضحت: «تساهم هذه المركبات، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين (هـ) وحمض ألفا لينولينيك والمغنيسيوم، في تحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية، مما يوفر فوائد وقائية للقلب».

وتضيف: «الكينوا والخبز المصنوع من القمح الكامل من الخيارات الصحية للقلب نظراً لقيمتها الغذائية الغنية، بما في ذلك الألياف والفوسفور والزنك والبروتين النباتي ومضادات الأكسدة، التي تعمل مجتمعة على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب»، كما قالت إن «محتواها العالي من الألياف ينظم مستويات السكر في الدم ويدعم صحة الأمعاء، مما يساهم في صحة القلب بشكل عام».

إن الحفاظ على صحة قلبك رحلة تستمر مدى الحياة، والنظام الغذائي ليس سوى جزء من الصورة. وأكد الخبراء المشاركون في التقرير على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب العادات السيئة، مثل التدخين أيضاً.