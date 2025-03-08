هل ترغب بخسارة الوزن في رمضان؟.. إليك هذا النظام الغذائي السحري

شفق نيوز/ يساعد شهر رمضان على تنظيم مواعيد تناول الطعام واعتماد أنماط أكثر توازنا، ما يمثل بذلك فرصة ذهبية لخسارة الوزن الزائد والتخلص من العادات الغذائية غير الصحية.

وهو ما يتطلب - بحسب اختصاصيي التغذية - اتباع نظام غذائي متوازن، يبدأ بتقسيم الوجبات من الإفطار حتى السحور إلى ثلاث أو أربع وجبات صغيرة، لضمان استقرار مستويات الطاقة وعدم الإفراط في الأكل.

ويُنصح بتناول وجبة خفيفة عند الإفطار، تليها وجبة رئيسة بعد ساعة على الأقل، ثم وجبة خفيفة للتحلية، وأخيراً وجبة السحور.

كما يشدد الخبراء على تجنب العصائر الصناعية والمشروبات الغازية في وجبة الإفطار، نظراً لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر والدهون، مما يزيد خطر الإصابة بالسمنة والسكري. ويُفضل استبدالها بعصائر طبيعية غير محلاة للحفاظ على التوازن الغذائي.

شرب كميات كافية من الماء يُعد عاملا أساسيا في تعزيز عملية الأيض وترطيب الجسم، إذ يُوصي المختصون بتناول ما بين 8 إلى 12 كوبا يوميا، موزعة بين وجبتي الإفطار والسحور.

أما بالنسبة لممارسة الرياضة، فتُعد من العوامل المهمة في حرق الدهون، خاصة في منطقتي البطن والأرداف. وتشير الدراسات إلى أن التوقيت المثالي لممارسة التمارين يكون قبل الإفطار بساعة؛ ما يسهم في تحسين معدل الحرق وتعزيز فقدان الوزن.

ويشبه النظام الغذائي في رمضان الصيام المتقطع، وهو ما يجعله وسيلة فعالة لزيادة معدل الأيض وحرق الدهون بطريقة صحية، شرط الالتزام بعادات غذائية متوازنة وتجنب الإفراط في تناول الحلويات والمأكولات الدسمة.