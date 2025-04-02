هل بث "تلفزيون الشباب" في عهد صدام فيديو يحمل علم الميم؟

شفق نيوز/ تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو لتلفزيون الشباب في عهد رئيس النظام البائد صدام حسين يُظهر مشجعين في مباراة كرة قدم يحملون علمًا ملوّنًا.

وأشار تعليقات على مقطع الفيديو إلى أن الحدث كان في العام 2001 بملعب الشعب الدولي في بغداد، وأن العلم الظاهر في المقطع هو علم "مجتمع الميم"، مع الإيحاء بأن النظام العراقي آنذاك كان يروّج لمثل هذه الرموز.

وقد أصدر مركز "اسبر" لمدققي المعلومات، بياناً، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يوضح فيه حقيقة الادعاء.

ووفقًا للتحقيق الذي أجراه المركز، تبين أن الفيديو يعود إلى عام 2001 ويُظهر علم السلام (Pace flag)، الذي يستخدم في العديد من التظاهرات والمناسبات الداعية للسلام حول العالم، لا سيما في أوروبا وإيطاليا منذ الستينات.

وأوضح المركز أن علم السلام يختلف عن علم مجتمع الميم في ترتيب الألوان وعددها، حيث يحتوي على سبعة ألوان بدلاً من ستة، وغالبًا ما يُكتب عليه كلمة "PACE" التي تعني "سلام" باللغة الإيطالية.

وبناءً على ذلك، أكد مركز "اسبر" أن الادعاء بأن "تلفزيون الشباب" بث مقطعًا يُروج لعلم مجتمع الميم في عهد صدام حسين هو ادعاء مضلل، وأن العلم الظاهر في الفيديو هو علم السلام وليس علم مجتمع الميم.

ومركز "اسبر" هو منصة تابعة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، تهدف إلى تعزيز الدقة والمصداقية في تداول المعلومات، ويعمل على تدقيق الأخبار والمعلومات لضمان صحتها ومحاربة الأخبار الكاذبة والمضللة.