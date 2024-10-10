هل اعتزل "زعيم الكوميديا" العربية التمثيل؟

شفق نيوز/ أكد الفنان المصري عمر متولي، أن خاله "زعيم الكوميديا" عادل إمام وعلى الرغم من أنه يتمتع بصحة جيدة إلا أنه قرر اعتزال التمثيل نهائياً دون رجعة، داعياً الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بمرضه أو وفاته.

وقال متولي، على هامش العرض الخاص لفيلم "بانسيون دلال"، إن خاله عادل إمام قدم الكثير للفن، وأثرى الساحة بالعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.

وأضاف أن عادل إمام ساهم في تقديم العديد من الوجوه الشابة أيضاً، الذين أصبحوا من نجوم الصف الأول في الدراما المصرية والعربية.

ووفقاً لمصادر مصرية محلية، أكد عمر متولي أن عادل إمام قد اتخذ قرار اعتزال الفن بشكل نهائي، مؤكداً أن الفن كان يستحوذ على معظم وقته، حيث عاش عادل إمام أغلب حياته بين "المسرح والبلاتوهات".

وفيما يتعلق بحالته الصحية، أكد متولي أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا يتأثر بالتعليقات والشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته الصحية.

وقال عمر "هو بخير وكويس (بحالة جيدة)، وربنا يديله (يمده بالصحة) الصحة ويخليه لينا ولكل محبينه (ويبقيه لنا ولكل محبيه) يا رب"، مشيراً إلى أن الزعيم شعر بالضيق عندما انتشرت الشائعات حول مرضه ووفاته.

يذكر أن الفنان عادل إمام قد قدم الكثير من الأعمال، التي أثرت الساحة الفنية المصرية والعربية، منذ ظهوره الأول في مسرحية "أنا وهو وهي"، وقدم العديد من الأعمال المتميزة التي أثرت الساحة الفنية. ومن أبرز أعماله:

مسرحية "الزعيم".

فيلم "عمار يعقوبيان".

مسرحية "شاهد ما شافش حاجة".

فيلم "زهايمر".

مسرحية "الواد سيد الشغال".

فيلم "مرجان أحمد مرجان".

وكان مسلسل "فالنتينو" آخر أعمال الزعيم عادل إمام، حيث شاركته البطولة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، والنجمة داليا البحيري. المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.