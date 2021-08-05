هل اعتذر كاظم الساهر عن إحياء حفل افتتاح خليجي 25؟

شفق نيوز / كشفت وزارة الشباب والرياضة، يوم الخميس، حقيقة اعتذار الفنان العراقي كاظم الساهر، عن إحياء حفل إفتتاح خليجي 25 في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة موفق عبد الوهاب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر من الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له".

وأضاف عبد الوهاب، "لم يصل الوزارة أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع السيد وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".

وأوضح أن "الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الإفتتاح سابق لأوانه كثيراً بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما أن ربط اية اخبار غير حقيقية عن البطولة يُعدُ إضراراً بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعا ان تكون عند حسن ظن الجميع ونقل صورة مشرفة عن تحضيراتنا ومنشاتنا الرياضية وليس العكس".

وأهاب عبد الوهاب، بجميع وسائل الإعلام "عدم التعامل مع اية معلومة تثار هنا وهناك عبر اثير مواقع التواصل الاجتماعي والتعاطي معها، وان يكون الاعتماد على الخبر من مصدره المخول فقط".