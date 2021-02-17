هل ابنة حاكم دبي على قيد الحياة؟ بريطانيا تطالب بإثبات

شفق نيوز/ طالبت بريطانيا، يوم الأربعاء، الإمارات ببرهان يؤكد أن الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لا تزال على قيد الحياة بعدما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقول إنها رهينة في فيلا تحولت إلى سجن.

وسُئل وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في تلفزيون "سكاي"، عما إذا كان يؤيد ضرورة أن تقدم الإمارات دليلاً على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة، فقال: "في ضوء ما شاهدناه أعتقد أن الناس تريد على المستوى الإنساني أن ترى أنها على قيد الحياة وبخير بالطبع".

وأضاف راب: "أعتقد أن هذه فطرة ونحن بكل تأكيد نرحب بذلك".

وكانت شبكة "بي.بي.سي" قد نشرت أمس الثلاثاء، مقطع فيديو للشيخة لطيفة آل مكتوم، تقول فيه إنها "محتجزة" منذ سنوات، وتعيش ظروفا سيئة.

وأشارت شبكة "بي.بي.سي" إلى أنها تلقت مقاطع الفيديو من الشيخة لطيفة، حيث صورت على فترات متقطعة، ولكنها توقفت مؤخرا عن إرسال مقاطع جديدة.

وذكرت الشيخة لطيفة، في الفيديو الذي لم تكشف الشبكة تاريخ تسجيله، أنها محتجزة في مبنى سكني "فيلا"، تم تحويله إلى ما يشبه السجن، حيث لا يمكن فتح أي شباك فيه، ويحرسه خمسة رجال يتوزعون خارج المبنى، وامرأتين داخله وجميعهم من عناصر الأمن.

وأضافت أنها لا تعلم موعد الإفراج عنها، أو ما هي الشروط التي يمكن أن توضع عليها قبل ذلك.