هلاماً يحمي الشعر من التساقط أثناء العلاج الكيميائي

شفق نيوز- واشنطن

ابتكر باحثون من جامعة ولاية ميشيغان، هلامًا مائيًا جديدًا يشبه الشامبو، قد يشكّل اختراقًا في تقليل تساقط الشعر الناتج عن العلاج الكيميائي.

ونُشرت تفاصيل الدراسة التي أُجريت على نماذج حيوانية في مجلة "Biomaterials Advances"، حيث طور الهلام فريق بقيادة البروفيسور برايان سميث من كلية الهندسة ومعهد علوم وهندسة الصحة النوعية بالجامعة، بهدف حماية بصيلات الشعر أثناء فترة العلاج.

ويحتوي الهلام على مادتي الليدوكايين والأدرينالين، اللتين تقللان مؤقتًا من تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يُقلل وصول أدوية العلاج الكيميائي إلى جذور الشعر، وبالتالي يحد من تساقطه.