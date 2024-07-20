هشاشة الأنظمة التقنية.. كيف تسبب تحديث واحد في فوضى عالمية؟

شفق نيوز/ كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكي سبب تعطل وأنظمة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم يوم أمس الجمعة، ما أدى إلى تعطل المطارات وتوقف خدمات شركات.

وبحسب تقرير للشبكة، كان تحديث برنامج من شركة واحدة للأمن السيبراني، (كراود سترايك) ومقرها الولايات المتحدة، هو السبب الجذري للفوضى، ما يسلط الضوء على هشاشة واعتماده على أنظمة الكمبيوتر التي يفكر فيها عدد قليل نسبيًا من الناس.

وقال الباحث في مجال الأمن السيبراني كوستين رايو: "يعتقد معظم الناس أنه عندما تأتي نهاية العالم، سيسيطر الذكاء الاصطناعي على نوع ما من محطات الطاقة النووية ويغلق الكهرباء، بينما في الواقع، من المرجح أن يكون ذلك نوعًا من التعليمات البرمجية الصغيرة في تحديث فاشل، مما يتسبب في تفاعل متسلسل في الأنظمة السحابية المترابطة".

وتعد تحديثات البرامج وظيفة مهمة في المجتمع للحفاظ على أجهزة الكمبيوتر محمية من المتسللين، لكن عملية التحديث بحد ذاتها ضرورية للحصول على المعلومات الصحيحة والحماية من العبث، حيث تزعزعت الثقة المتأصلة، والتي يقول البعض إنها في غير محلها، في تلك العملية، يوم الجمعة. وتستخدم العديد من شركات فورتين 500 برنامج الأمن السيبراني الخاص بكراود سترايك لاكتشاف تهديدات القرصنة وحظرها.

وتعطلت أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز - أحد البرامج الأكثر شهرة في العالم - بسبب الطريقة الخاطئة التي يتفاعل بها تحديث التعليمات البرمجية الصادر عن كراود سترايك مع ويندوز. ووسعت شركة كراود سترايك، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، نطاق وجودها في جميع أنحاء العالم خلال أكثر من عقد من ممارسة الأعمال التجارية.

وأصبحت العديد من الشركات والحكومات محمية الآن من التهديدات السيبرانية، لكن هيمنة عدد قليل من الشركات في سوق مكافحة الفيروسات واكتشاف التهديدات تخلق مخاطرها الخاصة، وفقًا للخبراء.

وقال مونيش فالتر بوري، المدير السابق لشؤون المخاطر السيبرانية لمدينة نيويورك، "نحن نثق بمقدمي خدمات الأمن السيبراني على نطاق واسع، ولكن دون تنوع، لقد خلقنا هشاشة في نظامنا البيئي التكنولوجي". وأضاف بوري: "الفوز في السوق يمكن أن يؤدي إلى تجميع المخاطر، ومن ثم فإننا جميعًا - المستهلكين والشركات على حد سواء - نتحمل التكاليف".

من المرجح أن تثير المجموعة الواسعة من مقدمي البنية التحتية الحيوية المتأثرين بالانقطاع أسئلة جديدة بين المسؤولين الأمريكيين والمديرين التنفيذيين للشركات حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى أدوات سياسية جديدة لتجنب الكارثة في المستقبل.

كيف يمكن منع حدوث ذلك مرة أخرى؟

وتحدثت آن نيوبيرغر، وهي مسؤولة كبيرة في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني بالبيت الأبيض، عن "مخاطر الدمج" في سلسلة التوريد التقنية عندما سئلت عن انقطاع تكنولوجيا المعلومات، يوم الجمعة.

وقالت: "نحن بحاجة إلى التفكير حقًا في مرونتنا الرقمية ليس فقط في الأنظمة التي نديرها، ولكن في أنظمة الأمان المتصلة عالميًا، ومخاطر الدمج، وكيفية تعاملنا مع هذا الدمج، وكيف نضمن إمكانية احتوائه في حالة وقوع حادث". وأضافت نيوبيرغر في منتدى أسبن الأمني ​​ردًا على سؤال حول العطل العالمي: "يمكننا التعافي بسرعة".