"هزيمة ميسي" بين الأكثر رواجاً لدى العرب على يوتيوب

شفق نيوز / نشر موقع يوتيوب قائمة بأكثر الفيديوهات رواجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، شملت المقاطع الطويلة، والقصيرة، والفيديوهات الموسيقية، وأهم أسماء صناع المحتوى.

وتصدر قائمة الفيديوهات الطويلة فيديو بعنوان "الخاتم السري" لعبده السلسيلي الذي نال نحو 21 مليون مشاهدة. وفي هذا الفيديو يحول "عبدو" خسارة فانوسه الموسيقي إلى مغامرة يستكشف فيها القوى الخارقة لخاتم سحري.

وحل ثانيا مقطع درامي حقق 18 مليون مشاهدة بعنوان "مسلسل شباب البومب 9 - الحلقة الثانية عشر" وفيه تكتشف مجموعة من الأصدقاء أن تصرفات صديقهم الغريبة أعمق بكثير مما يتصورونه.

وحل ثالثا مقطع لصانع المحتوى الرياضي، محمد عدنان، بعنوان "محمد عدنان يهزم ميسي ونيمار يثأر" وفيه يستعرض مهاراته أمام أهم لاعبي كرة القدم.

وجاءت في المركز الرابع حلقة من المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت" وفي هذه الحلقة، التي حصلت على على 10 ملايين مشاهدة، تحاول الزوجة خداع زوجها بتنظيم حفل زفاف للروبوت لكن الأمور لا تسير على مايرام.

وجاء خامسا مقطع لصانع المحتوى AboFlah ويتعلق بمشاريعه الخيرية. وحقق الفيديو 1.3 مليون مشاهدة.