هروب غامض لضابطة أميركية وسجين محكوم بـ75 عاما

شفق نيوز/ تواصل الشرطة الأميركية عمليات البحث عن سجين متهم بالقتل، بعدما هرب مع إحدى حارسات السجن في ولاية ألاباما.

وأظهرت السيارة التي استخدموها بعد مغادرة السجن، أن الضابطة السابقة فيكي وايت، 56 عامًا، والنزيل كيسي وايت، 38 عامًا، هربا من مركز احتجاز مقاطعة لودرديل في ألاباما في صباح 29 أبريل، إلى ولاية تينيسي،

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة مقاطعة لودرديل ريك سينغلتون قوله: "تم تنظيف السيارة. لم يتبق أي شيء في السيارة. ويبدو أنهم أخذوا كل شيء معهم".

وكانت الحارسة وايت أخبرت زملاء لها أنها ستأخذ السجين إلى المحكمة لإجراء تقييم لصحته العقلية، وأنها ستراجع الطبيب أيضا لأنها ليست على ما يرام. لكن الاثنين لم يصلا إلى قاعة المحكمة أو المنشأة الطبية.

وأكد سينغلتون أن الاثنين ليسا مرتبطين، ولكن ربما تجمعهما علاقة رومانسية. وقال "لقد كان أسبوعا صعبا، وأسبوع مليء بالتحديات، وأسبوع محبط".

وقال مسؤولون إن فيديو للمراقبة من مركز الاحتجاز أظهر الضابطة والسجين بينما يستقلان سيارة شرطة في المنشأة صباح اختفائهما، وكان كيسي وايت مقيد اليدين بالأغلال.

ولكنهما تركا سيارة الشرطة في موقف للسيارات بمركز التسوق بالقرب من السجن مع مفاتيح سجن فيكي وايت والقيود، ثم قادا سيارة فورد برتقالية اشترتها فيكي وايت.

وقالت السلطات امس الجمعة، إنها عثرت على هذه السيارة في ولاية تينيسي. وتعتقد السلطات أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ربما واجهت مشكلات ميكانيكية، مما دفعهما إلى تركها في هذه المنطقة المهجورة.

وأوضح سينغلتون خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن هذه المعلومات تعني أن الاثنين قادا السيارة ما يقرب من ساعتين شمالًا إلى مقاطعة ويليامسون بولاية تينيسي، بعد هروبهما من السجن في فلورنسا بولاية ألاباما.

ويقضي كيسي وايت عقوبة السجن 75 عامًا في سلسلة من الجرائم عام 2015، بما في ذلك اقتحام منزل وسرقة سيارات ومطاردة للشرطة. كما يواجه أيضا اتهامات بارتكاب جرائم قتل.

وأعلنت السلطات عن مكافاة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تساعد في القبض على السجين، و5 آلاف على الحارسة ثم رفعت المبلغين لاحقا.