هرمون حيوي بإمكانه إدامة نضارة الأطعمة السريعة التلف

شفق نيوز/ كشفت دراسة استرالية جديدة عن إمكانية إدامة نضارة الثمار والفواكه والخضار السريعة التلف باستخدام هرمون الميلاتونين.

وبحسب الدراسة التي أعدها علماء جامعة "إديت كوان" الأسترالية، ونشرتها مجلة "Food Reviews International" فإن نحو 40% من الفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن تفقد نضارتها في الطريق من المزرعة إلى المستهلك.

ويكمن السبب الرئيسي في تبريدها خلال عملية التخزين، حيث أن متوسط ​​درجة حرارة تخزين الفواكه والخضروات شبه الاستوائية في أغلب الأحيان تتراوح بين 4 و8 درجات مئوية، في حين أن درجة الحرارة المثالية لتخزينها هي 10 - 20 درجة مئوية.

وتمكن العلماء من الحصول على أدلة عديدة تشير إلى إمكانية استخدام هرمون الميلاتونين في حل هذه المشكلة. ومعلوم أن هذا الهرمون موجود في جميع الكائنات الحية لتنظيم النوم.

وقد اتضح أن تفاعل هذا الهرمون مع الفواكه والخضروات يقلل من عواقب تبريدها ويقوي الأغشية عن طريق الحفاظ على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح الميلاتونين بديلا آمنا للمواد الكيميائية الخطرة لمعالجة الأغذية.