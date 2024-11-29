"أهرامات مصر" خدعت أنظار البشر بشكلها وباحث ياباني يكشف السر

شفق نيوز/ أظهرت دراسة جديدة أن أهرامات الجيزة في مصر، خدعت أنظار البشر على مدار السنين، وأنها ليست رباعية الأضلاع كما كان يُعتقد سابقاً.

وكشفت دراسة الباحث أكيو كاتو، من قسم الرياضيات والفيزياء في "جامعة كاناغاوا" اليابانية، أن أهرامات الجيزة الشهيرة تمتلك ثمانية أوجه بدلاً من أربعة، والسر في الشكل المقعر للأهرامات، بحسب الدراسة اليابانية.

وكشف الباحث الياباني أن شكل الأهرامات الحقيقي يظهر فقط عند النظر إليها من الأعلى، حيث يتضح أنها ذات شكل مقعر، وأن كل وجه من الأهرامات يحتوي على خط مركزي ينزل من القمة إلى القاعدة، بحيث يلتقي جانبا كل وجه عند تقعر طفيف، مما يجعل الشكل النهائي للأهرامات هرمًا ذا ثمانية أوجه وليست أربعة.

وأكد كاتو أن هرم خوفو الأكبر يمتلك خاصية مقعرة مدهشة، حيث إن كل وجه من وجوهه ينحني قليلاً على طول خطه المركزي من القاعدة إلى القمة، ما يجعله هرما مقعرا ذا ثمانية أوجه، وليس هرمًا مربعًا تقليديًا.

وقال الباحث الياباني إن تفسيره لهذه الخاصية الفريدة للأهرامات من أجل تعزيز استقرارها وطول عمرها، معتبرا أن الأضلاع الثمانية كانت ضرورية لضمان استقرار الهرم في مواجهة قوى الطبيعة الشديدة مثل الزلازل والعواصف الممطرة على المدى الطويل.

ورغم أن هذا الاعتقاد ليس جديدا، حيث روج له عدد من العلماء خلال أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلا أن بعض المتخصصين في مصر نفوا صحة هذه النظريات في وقت سابق، مؤكدين أن كلا من الأهرامات الثلاثة بالجيزة عبارة عن شكل رباعي الوجوه، وقاعدته عبارة عن مضلع منتظم، وأوجهه الجانبية عبارة عن أربعة مثلثات كما هو متعارف عليه.