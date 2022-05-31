هدفها تقليص سكان العالم.. ما حقيقة تصريحات مدير شركة "فايزر"؟

شفق نيوز / تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" وهو يصرّح بأنّ هدف الشركة تقليص عدد سكان العالم بنسبة 50 في المئة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن هذا الادعاء خطأ.. المقطع الأصلي الملتقط خلال مؤتمر دافوس في آيار/مايو 2022، يوثق بورلا وهو يقول إنّ هدف فايزر تقليص عدد الأشخاص الذين يعجزون عن الحصول على عقاقير الشركة، وليس تقليص عدد سكّان العالم.

ويظهر المدير التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في الفيديو، وهو يتحدث: "أحد أهدافنا تمثّل في تقليص عدد السكان في العالم بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2023، وأظنّ اليوم أن الحلم كاد يصبح حقيقة".

وفي الفيديو الأصلي، بحسب فرانس برس، يقول ألبرت بورلا "أحد أهدافنا تمثّل بتقليص عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على منتجاتنا الدوائية بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2023".

وبدأ انتشار الفيديو بهذه الصيغة في أواخر الشهر الجاري، بالعربيّة والإنكليزيّة حاصداً تعليقات جمّة، وخاصّة من مؤيّدي نظريات المؤامرة التي تدور حول فيروس كورونا، وتلك التي تدعم فكرة تقليص سكان العالم والتي ظهرت مع بدء تفشي الفيروس ومع الشروع بتطوير اللقاحات لاحقاً.