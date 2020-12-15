هجوم حاد على اليوتيوبر بدر خلف بعد زعمه الحمل من طليقه.. صورة

شفق نيوز/ شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على اليوتيوبر وخبير التجميل الإماراتي بدر خلف الذي يواصل إثارته للجدل بين الحين والآخر، بسبب ظهوره بمظهر أنثوى بشكل متعمد لا يتناسب مع قيم الدول العربية، حيث ينشر دائما لقطات وفيديوهات غريبة تستفز الرأى العام، سواء وهو يرقص ويغني بطريقة الفتيات، حيث كان آخر مواقفه إعلانه "حمله" عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، ونشر صورة لاختبار حمل يدعى أنه له معلقا عليها قائلا :"صباح المصايب، طلعت حامل من طليقى"، مما وصفه رواد مواقع التواصل أنه لديه حالة من الهوس لزيادة المتابعات والمشاهدات دون التفكير فى تصرفاته.

وجاءت التعليقات على منشور بدر خلف كالتالي :" مافيها شي لو كنت خلقيا عندك جهاز انثوي بتلاقي الدعم الكافي للعبور بقرار طبي واخلاقي بدل العاب خفة العقل هذي وكل يوم معك خبر "، وقال أخر :" حسبي الله ونعم الوكيل فيك كل كلمة هازي عليها ومش واخدلها حساب ربي ح يحاسبك عليها يوم غدوا".

وتوالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة على بدر، بضرورة أن يتراجع عن هذا التوجه، واستفزازه لمتابعيه وتجاوزه فى كثير من الأحيان، قيم الدول العربية، وعاداته وتقاليده المحافظة، التى تراعى الآداب العامة.

وكان بدر خلف، خدع خداع متابعيه من قبل من خلال فبركة فيديوهات وصور على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يزعم تحوله إلى أنثى، مما أصاب الكثيرين من المهتمين بأخباره بحالة من الذهول والدهشة وتناقل صوره وفيديوهاته بعد تحوله المزعوم إلى أنثى حتى وصل الأمر إلى تصديق الكثيرين هذه الخدعة المدروسة من قبل خبير التجميل الإماراتي بدر خلف.

يمتلك بدر خلف عبر موقعى تويتر وفيس بوك حسابا ولديه أكثر من 383 ألف متابع على تويتر، وأكثر من 784 متابعا على فيس بوك، ورغم أن عددا كبيرا من التعليقات والمتفاعلين معه يسخرون منه ومن طريقته، إلا أنه مستمر فى تقديم المحتوى، سواء على يوتيوب أو تويتر وفيس بوك

ما يثير الجدل أن بدر خلف يتحدث فى بعض الأحيان بصيغة الأنثى، ومؤخرا، استخدم أحد التطبيقات الذى يقوم بتحويل الوجه الذكر إلى أنثى والعكس، لتظهر صورته وكأنه أنثى مع شعر طويل، وكذلك يقوم ببعض الفيديوهات التى يضع فيها المكياج بطريقة مثير