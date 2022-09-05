هجرة الأفاعي.. ولاية أمريكية تقطع شارعا رئيسا لحمايتها من الانقراض

شفق نيوز/ اعلنت سلطات الحياة البرية في ولاية إلينوي الأمريكية، يوم الاثنين، إغلاق شارع رئيس لحماية الثعابين من الانقراض.

وقالت تقارير صحفية إن "سلطات الحياة البرية في ولاية إلينوي، أغلقت مسافة 3.2 كم من شارع رئيسي، ومنعت دخول المركبات إليه، حتى نهاية شهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، كي تسمح للثعابين بالقيام بهجرتها السنوية بأمان".

وقالت خدمة الغابات الأمريكية إن "طريق الغابات رقم 345، المعروف أيضا باسم (طريق الأفعى)، في غابة شاوني الوطنية، مغلق أمام المركبات بدءا من الأول من ايلول/ سبتمبر وحتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".