هبوط إجباري لطائرة إيرانية وفيديو يوثق الرعب

شفق نيوز/ أجبرت طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة تبريز، يوم السبت، على هبوط اضطراري في مطار أردبيل بسبب خلل فني.

وقال مدير عام المطارات في محافظة أردبيل محمد قصابي، إن طائرة ركاب من طراز فوكر 100 كانت متجهة من طهران إلى مدينة تبريز، قامت بهبوط اضطراري في مطار أردبيل، بسبب خلل فني".

وأضاف قصابي: "لم تقع خسائر في الأرواح في الحادثة، لكن اشتكى 4 أشخاص من غثيان شديد وصداع وألم في الأذن بعد الهبوط الاضطراري وتم تقديم الخدمات الطبية لهم".

ولم يدل المسؤول الإيراني، بتفاصيل أكثر حول الحادثة، فيما أعلنت جامعة أردبيل للعلوم الصحية أنه تم إرسال 7 سيارات إسعاف، وحافلة، إلى المطار، عقب تلقي بلاغ بالهبوط الاضطراري، ووضع المستشفيات في حالة تأهب.

وطائرة الركاب التي قامت بهبوط اضطراري تتبع لشركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".