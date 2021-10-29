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هاني شاكر سعيد لمشاركته بمهرجان بابل: مش غريب على العراقيين حب الفن والثقافة

Category: منوعـات

Date: 2021-10-29T05:12:19+0000
هاني شاكر سعيد لمشاركته بمهرجان بابل: مش غريب على العراقيين حب الفن والثقافة

شفق نيوز/ عبر المطرب المصري هاني شاكر، خلال حفله الذي أحياه الخميس في العراق، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف.

وقال شاكر لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتوني جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة في الصوت، وجودي معاكوا مفرحني جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زي الشعب العراقي".

وقبل الحفل حرصت الشرطة العراقية على تأمين المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة، خلال ذهابه إلى المسرح لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى.

من جانبه أعرب شاكر عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان بابل الدولي وسط الجماهير العراقية، التى ملأت المسرح التى تقام عليها الحفلة، قائلا: "مش غريب على الشعب العراقي، حب الناس وحب الفن وحب الثقافة الجميلة"، معربا عن أمله أن يعود العراق إلى انفتاحه الفني والثقافي وأن يأت إليه جميع الفنانين حول العالم، مؤكدا أن الشعب العراقي يستحق كل الحب والخير والتقدير.

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