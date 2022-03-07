"هالك الإيراني" يعرض منازلة "الرجل الاكثر اثارة للرعب في العالم"

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على "العملاق الايراني" الذي سبق له ان تعهد بمحاربة تنظيم داعش، ويستعد الان لمباراة بالملاكمة تستقطب اهتماما كبيرا في لندن.

ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان "الايراني ساجد غريبي الذي يطلق عليه "هالك الايراني" اقتباسا من الشخصية السينمائية للرجل العملاق الاخضر (Hulk)، سيخوض منازلة بالملاكمة ضد الرياضي مارتين فورد، المعروف من جهته بانه الرجل الاكثر اثارة للرعب في العالم، وذلك على "حلبة أو-2" في الثاني من ابريل/نيسان المقبل في العاصمة البريطانية".

وبحسب الصحيفة فقد سبق لساجد غريبي ان توعد بالمشاركة في القتال ضد تنظيم داعش عندما اجتاج العراق وسوريا قبل سنوات.

ففي العام 2016، عندما استولى تنظيم داعش، على مساحات واسعة من الاراضي، كتب ساجد غريبي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا ان "انهاء جرائم داعش في سوريا هي رغبة في قلبي".

وفي فيديو منشور له، يتحدث غريبي قائلا "قلت دائما، وسأظل اقول انني ساكون جنديا لبلدي"، معربا ايضا عن اعجابه بقائد قوة القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة امريكية في العراق في العام 2020. وبحسب الصحيفة البريطانية، فان غريبي يتحدث في مقابلة اخرى قائلا "أنا مسلم شيعي، وانا ايضا ضد كل المسلمين الشيعة الذين يدعون انهم مسلمون ولكن ليسوا على استعداد لمساعدة الاخرين. سابقى دائما مدافعا عن أهل البيت ووطني".

واشار غريبي الى انه سجل اسمه للالتحاق بالمتطوعين الايرانيين للقتال في سوريا، والدفاع عن المقامات واذا كنت استحق ذلك، فساذهب بالتأكيد وادافع عن المقام ووطني بقدر ما استطيع".

الا ان الصحيفة البريطانية اشارت الى انه لا وجود لسجل يثبت ان غريبي شارك في القتال ضد داعش بالفعل، وانه ركز على مسيرته الرياضية خلال السنوات الماضية.

واشار التقرير الى ان "العملاق الايراني" كان يفترض ان يخوض منازلة ضد فورد في وقت سابق لكن المباراة الغيت. الا ان التنافس بينهما تجدد عندما اتفقا على خوض قتال ملاكمة والتقيا وجها لوجه للمرة الأولى في الشهر الماضي حيث دفعه فورد المفتول العضلات، بقوة بعيدا عنه.