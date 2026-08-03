"هاغينغ فيس": الصين تفرض هيمنتها على النماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر

شفق نيوز- متابعة

كشفت شركة "هاغينغ فيس" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يوم الاثنين، عن الصين تصدر سباق على جميع الدول في إنتاج النماذج مفتوحة المصدر، مرجحة أن يلتحق البلد الآسيوي بشركات تطوير النماذج الأميركية الرائدة في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها، كليمان ديلانغ، في مقابلة مع برنامج "Squawk on the Street" على شبكة "CNBC" الاقتصادية: "من الواضح أنهم (الصينيون) يهيمنون حالياً على النماذج مفتوحة المصدر، ولن أتفاجأ إذا بدأوا أيضاً في الهيمنة على النماذج المتقدمة عند حدود التكنولوجيا (Frontier Models) بحلول نهاية هذا العام أو العام المقبل، بالنظر إلى وتيرة التقدم الحالية".

وأوضح أن ما يدفع هذه الثورة هو منظومة التعاون المفتوح وتبادل المعرفة في الصين، في حين أن شركات تطوير النماذج في الولايات المتحدة "تعمل في جزر معزولة"، على حد وصفه.

وفي الشهر الماضي، تمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي "AL Agents" التابعة لشركة "OpenAL" من الخروج من بيئة تدريب واختراق منصة "Hugging Face" الخاصة بمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر، ما أثار مخاوف بشأن التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي والأدوات المرتبطة بالأمن السيبراني.

وعزا ديلانغ، وهو من المؤيدين لنماذج المصادر المفتوحة، الهجوم الأخير الذي استهدف منصة "Hugging Face" إلى أخطاء هندسية، مشيراً إلى أن شركته استخدمت نسخة من نموذج صيني مفتوح المصدر (مُعدّلة بواسطة شركة إنفيديا) لمعالجة تداعيات الهجوم.