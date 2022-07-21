سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هاجم كل متحرك في المنطقة.. قط شرس يحول حياة سكني إلى "رعب حقيقي" في مصر

Category: منوعـات

Date: 2022-07-21T11:29:43+0000
هاجم كل متحرك في المنطقة.. قط شرس يحول حياة سكني إلى "رعب حقيقي" في مصر

شفق نيوز / حوّل قط شرس حياة سكان حي الرمد في بني سويف، جنوب مصر، إلى رعب حقيقي بعدما هاجم المارة والحيوانات بشكل مفاجئ بشوارع الحي، مما أدى إلى حدوث إصابات محدودة بينهم، وجرى تلقيهم المصل اللازم لذلك.

ونقلت جريدة البيان الإماراتية عن عدد من أصحاب الحي قولهم إن "قطاً هاجم بعض القطط الأخرى والكلاب، قبل أن يتم قتله، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة عن شن حملات ليلية للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة".

وأوضح أحد أهالي حي الرمد في مدينة بني سويف، إنه "أثناء عودته إلى المنزل عقب شرائه بعض الطلبات المنزلية، فوجئ بهجوم قط يتشبث بقدميه بقوة حتى أسقطه على الأرض"، موضحًا أنه "أصيب بكسر بالأسنان إثر سقوطه على الأرض وتمكن القط من عقره في قدمه".

وأضاف الرجل "عضني في رجلي بعد ما وقعت وأسناني اتكسرت ولم يتركني فتمكنت منه وضربته وتمكنت من الفرار منه".

بينما قال مصاب آخر "تعرضت لاصابة من القط وتوجهت لمستشفى بني سويف التخصصي، وحصلت على المصل، وفوجئت أن ناس كتير من منطقتنا حصل معاها نفس الأمر بالضبط".

متابعة الشكوى

وبينت الصحيفة أن "محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، كلف مدير عام الطب البيطري بالمحافظة محمد جلال، بفحص شكوى عدد من المواطنين بحي الرمد وسط مدينة بني سويف، والتي يشتكون فيها من حيوانات ضالة أقدمت على عقرهم".

سبب شراستها

وأوضح مدير عام الطب البيطري إن "قطة تعرضت لدهس ذيلها، وأعقب ذلك إصابتها بحالة هياج وزادت شراستها، مع قيامها بخربشة كل من يحاول ملاطفتها، بما في ذلك السكان الذين اعتادوا إطعامها، حتى انتهى الأمر بقيام أحد أصحاب المحلات (مكوجي) بقتلها والتخلص منها".

وأشار مدير عام الطب البيطري ببني سويف إلى أن "المديرية سوف تقوم بتنفيذ حملة للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة".

related

جريمة تهزّ مصر.. صوّر اغتصاب شقيقته من أجل الميراث

Date: 2021-10-05 18:42:54
جريمة تهزّ مصر.. صوّر اغتصاب شقيقته من أجل الميراث

سعر المتر بـ90 دولاراً.. طرح مقابر "مميزة" للعاملين في الخارج

Date: 2022-06-06 15:57:46
سعر المتر بـ90 دولاراً.. طرح مقابر "مميزة" للعاملين في الخارج

توقيف عروسين ليلة الدخلة بتهمة "لا تخطر على البال"

Date: 2021-01-09 17:10:31
توقيف عروسين ليلة الدخلة بتهمة "لا تخطر على البال"

مصر.. لص "تعيس" يسرق هاتفاً خلال بث تلفزيوني مباشر

Date: 2021-10-19 15:03:17
مصر.. لص "تعيس" يسرق هاتفاً خلال بث تلفزيوني مباشر

دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

Date: 2019-06-03 23:40:24
دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

مقتل 6 أشخاص بانهيار مبنى في القاهرة

Date: 2022-06-17 14:19:36
مقتل 6 أشخاص بانهيار مبنى في القاهرة

محاكمة فنانة مصرية معروفة بتهمة فعل فاضح والإفساد

Date: 2021-01-14 15:07:07
محاكمة فنانة مصرية معروفة بتهمة فعل فاضح والإفساد

بغياب "السعادة والرضا" عن غرف النوم.. منشطات خطيرة تغزو الاسواق المصرية

Date: 2021-10-30 14:20:03
بغياب "السعادة والرضا" عن غرف النوم.. منشطات خطيرة تغزو الاسواق المصرية