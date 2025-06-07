هاتف هندي يكتسح الأسواق العالمية بمواصفات عملية وسعر منافس.. فيديو

شفق نيوز/ بدأت شركة Lava الهندية بالترويج لهاتفها الذكي الجديد "Bold N1 Pro"، الذي يتميز بمواصفات عملية وسعر منافس، ويتوقع أن يلقى رواجاً في الأسواق العالمية.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، بأبعاد (165.8 × 77.2 × 8.4) ملم، ووزن يبلغ 200 غرام.

ويحمل Bold N1 Pro شاشة من نوع IPS LCD، بمقاس 6.67 بوصة، وبدقة عرض (1600×720) بيكسل، مع تردد يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة تقارب 263 بيكسل/إنش.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-14"، ويعتمد على معالج Unisoc T60 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ورغم سعره الاقتصادي، زُوِّد الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

كما يحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع.

ويعتمد Bold N1 Pro على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، ومن المقرر طرحه في الأسواق العالمية بسعر يقارب 250 دولاراً.