هابه.. أيقونة المقام التركماني يبعث من جديد في قلب كركوك

شفق نيوز- كركوك

أزاح المركز الثقافي في محافظة كركوك الستار عن تمثال المطرب التركماني المعروف هابه، في احتفالية شعبية ورسمية بمناسبة مرور 24 عاماً على رحيله، تكريماً لمسيرته الفنية ودوره كأحد أبرز رموز المقام التركماني في العراق.

وقال نجل الفنان الراحل، شاهين هابه، لوكالة شفق نيوز إن "استذكار والدي بهذا النصب الكبير هو حدث رمزي مهم لتكريم شخصية فنية خدمت وأسعدت الناس"، مشيراً إلى أن والده ترك بصمة راسخة في تاريخ الفن التركماني، وكان يجيد ألوان المقام كافة ويحظى بجماهيرية واسعة بين التركمان والكورد على حد سواء.

ووصف شاهين الحفل بأنه "لحظة تاريخية تجمع الماضي بالحاضر"، مبيناً أن وضع التمثال في باحة المركز الثقافي بمسقط رأس والده يمثل "اعتزازاً ووفاءً من أهالي كركوك بعربهم وكوردهم وتركمانهم وبقية المكونات المتآخية".

وأضاف أن التمثال سيكون "ذكرى دائمة ونقطة جذب فنية وثقافية للأجيال القادمة".

وشهدت الفعالية، التي حضرها عدد من الشخصيات العامة وأفراد عائلة الفنان الراحل، تقديم وصلات غنائية وأشعار من أعمال هابه، حيث شارك نجله شاهين إلى جانب المطرب الكوردي ناصر رزازي – صديق الراحل – والمطرب يونس تتونجي في أداء مقطوعات تركمانية وكوردية.

كما استذكر رزازي في كلمة له محطات من علاقته الإيجابية مع الفنان الراحل، مسلطاً الضوء على إسهاماته في إثراء المقام والغناء التركماني.