نيسان تكشف عن أجمل سياراتها وأكثرها اقتصادية

شفق نيوز/ كشفت نيسان عن سيارة Sylphy الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم أجمل وأكثر عصرية مقارنة بمركبات Sylphy السابقة، وخصوصا من حيث الشكل الخارجي وأشكال المصابيح وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، وحصلت على هيكل سيدان انسيابي بطول 4 أمتار و65 سنتيمترا.

وحصلت المركبة على عجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 16 إنشا، وزودت بسقف بانورامي كبير، كما تزينت واجهاتها بعناصر أنيقة مطلية بالكروم، وحصلت مصابيحها على أحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

وداخليا جهّزتها نيسان بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية بقياس 12.3 بوصة للتحكم بأنظمة الملتيميديا والعديد من خصائص المركبة الأخرى.

وحصلت النسخ العادية من هذه السيارة على محركات بنزين HR16 بسعة 1.6 لتر وعزم 135 حصانا، أما النسخ الأغلى ثمنا فزودت بمحركات هجينة اقتصادية باستهلاك الوقود توفر عزما يعادل 136 حصانا، وتمكنها من الوصول إلى سرعة 186 كلم/سا.