نيزك يسقط على شاب إندونيسي .. ليحوله من صانع توابيت الى مليونير

شفق نيوز/ أصبح إندونيسي يعمل في صناعة التوابيت مليونيرا في لحظات، بعدما سقط على بيته نيزكاً يزيد وزنه عن 2 كغم، ويقدر ثمنه بنحو 1.8 مليون دولار.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أندونيسية، اليوم الأربعاء، أن جوشوا هوتاغالنج (33 عاما) كان يصنع تابوتا خارج منزله في بلدة كولانج شمال اندنوسيا عندما سقط الحجر واخترق سقف المنزل ليستقر داخل الغرفة.

وقال جوشوا ”عندما لمست الحجر كان ما يزال ساخنا وأدركت أنه سقط من الفضاء؛ لأنه من المستحيل أن يكون أي شخص قد رماه على منزلي“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحجر يزن 2.1 كغم ويقدّر عمره بحوالي 4.5 مليار سنة لافتة إلى أنه من النوع النادر جدا، وتبلغ قيمته نحو 1.4 مليون جنيه (1.8 مليون دولار).

وأضافت أن جوشوا، وهو أب لثلاثة أطفال حقق سعرا من الحجر يوازي دخله لحوالي 30 عاما، وأنه يعتزم بناء كنيسة في قريته.

وقال ”أنجبت ثلاثة أولاد وتمنيت دائما أن يكون لي طفلة واعتقد أن سقوط الحجر هو علامة على الحظ الجيد بأني سأنجب طفلة.“