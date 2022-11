نيزك ضخم يرمي بمعدنين "لم يسبق لهما مثيل" في دولة عربية

شفق نيوز/ اكتشف العلماء معدنين لم يسبق لهما مثيل على الأرض، داخل نيزك ضخم في الصومال، ويمكن أن يحملا أدلة مهمة حول كيفية تشكل الكويكبات.

وعثر على المعدنين الجديدين داخل قطعة واحدة بحجم 70غ مأخوذة من نيزك "العلي" (El Ali)، الذي اصطدم بالأرض في عام 2020، والذي يبلغ وزنه 16.5 طنا (15 طنا متريا).

وأطلق العلماء على المعادن اسم elaliite نسبة إلى اسم النيزك El Ali، واسم elkinstantonite نسبة إلى ليندي إلكينز تانتون (Lindy Elkins-Tanton)، المدير الإداري لمبادرة جامعة ولاية أريزونا بين الكواكب والمحقق الرئيسي في مهمة ناسا القادمة، والتي سترسل مسبارا إلى الكويكب "سايكي" (Psyche)، الغني بالمعادن للحصول على أدلة على كيفية تشكل كواكب نظامنا الشمسي.

وقال كريس هيرد، أستاذ في قسم علوم الأرض والغلاف الجوي في جامعة ألبرتا، في بيان: "عندما تجد معدنا جديدا، فهذا يعني أن الظروف الجيولوجية الفعلية، كيمياء الصخور، كانت مختلفة عما تم العثور عليه من قبل. وهذا ما يجعل الأمر مثيرا: في هذا النيزك بالذات لديك اثنان من المعادن الموصوفة رسميا، والتي تعد جديدة في العلم".

