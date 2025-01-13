نوع من الخس يمنحك "قنبلة من الفيتامينات".. تعرف على التفاصيل المثيرة

شفق نيوز/ أعلن علماء في إسبانيا، يوم الاثنين، نجاحهم في تصنيع "خس ذهبي" جديد يحتوي على عناصر غذائية أكثر بـ 30 مرة من الخس الأخضر العادي

وبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Plant، فإن هذا الخس لا يعد من أكثر الخضروات إثارة للاهتمام، ولكنه يتواجد غالباً في السندويشات واللفائف واليخنات والوجبات الأخرى كطريقة لإضافة المزيد من العناصر الغذائية وكوسيلة لخفض التكاليف الاقتصادية.

وقام فريق من معهد أبحاث البيولوجيا الجزيئية والخلوية النباتية IBMCP مؤخراً بتعديل الخس وراثياً لتعزيز قيمته الغذائية.

وعلى وجه التحديد، قاموا بزيادة مستويات مضاد الأكسدة المسمى بيتا كاروتين، والذي يستخدمه الجسم لصنع فيتامين A، الذي يعد مهماً لصحة الرؤية ووظيفة المناعة ونمو الخلايا، والذي يُعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر وأمراض القلب إلى جانب بعض الأمراض الأخرى.

لون ذهبي مذهل

يتواجد البيتا كاروتين عادة بكميات كبيرة في الخضروات مثل الجزر والقرع والبطاطا الحلوة، وإن اللون البرتقالي هو السمة المشتركة بين هذه الخضروات، والخس الجديد ليس استثناءً، تؤدي كميات كبيرة من البيتا كاروتين إلى صبغ الأوراق بلون أصفر مذهل، ومن هنا جاء لقب الخس الذهبي.

وكانت مستويات البيتا كاروتين في أوراق الخس الذهبي أعلى بنحو 30 مرة من تلك الموجودة في الخس العادي، كما أن المواد المضادة للأكسدة أكثر قابلية للوصول بيولوجياً، مما يعني أن الجهاز الهضمي يمكنه استخراجها بسهولة أكبر من الطعام.

تقنيات تكنولوجية

وقال مانويل رودريغيز كونسيبسيون، الباحث الرئيس في الدراسة، "لقد نجح فريق العلماء في إنتاج وتجميع بيتا كاروتين في حجرات خلوية لا يوجد فيها عادة من خلال الجمع بين التقنيات التكنولوجية الحيوية والعلاجات ذات كثافة الضوء العالية".