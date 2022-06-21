"نوري".. أول صاروخ كوري جنوبي ينجح بالوصول الى الفضاء

شفق نيوز/ نجحت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، في إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع، وفق ما أظهرت مشاهد بثّها التلفزيون، في ثاني محاولة تقوم بها سيول في هذا المجال بعدما فشلت الأولى في أكتوبر الماضي.

وانطلق "الصاروخ الكوري لإطلاق الأقمار الاصطناعية 2" الذي يبلغ وزنه مع محركاته العاملة بالوقود السائل 200 طن ويُسمّى بشكل غير رسمي "نوري"، من موقع غوهونغ عند الساعة الرابعة بعد الظهر (07,00 ت غ)، وقال معلّق "يبدو أن الأمور تسير وفق الخطة".

وإطلاق الصواريخ مسألة حساسة في شبه الجزيرة الكورية حيث تواجه كوريا الشمالية عقوبات بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية المسلحة نوويا.

وتدعو خطط كوريا الجنوبية إلى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل، لكن المسؤولين ينفون أن تكون للصاروخ "نوري" أي استخدامات كسلاح في حد ذاته.