"نورو".. فيروس معدي حصن نفسك منه بهذه الإجراءات

شفق نيوز/ يرغب الكثير من الأشخاص معرفة ما هو فيروس "نورو"، وكيفية انتشاره وأعراضه المتوقعة خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات به، فضلاً عن إجراءات السلامة التي يجب أخذها بالاعتبار.

وتقول الدكتورة ليانا وين، الخبيرة الطبية لدى CNN، إنّ فيروس "نورو" هو المُسبّب الرئيسي للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء في الولايات المتحدة.

ويُعدّ مسؤولًا عن 19 إلى 21 مليون حالة مرضية سنويا. ويتسبب بأكثر من 2.2 مليون زيارة طبية للمرضى الخارجيين، و465 ألف زيارة لقسم الطوارئ، و109 آلاف حالة استشفاء.

وينتشر بدوره من خلال الاتصال المباشر مع شخص مُصاب أو من خلال الأسطحة المُلوّثة، بحسب ما ذكرته وين.

وتشمل أبرز أعراض فيروس "نورو"، أو كما يُعرف أيضًا بـ"فيروس القيء الشتوي"، ما يلي:

الغثيان، والقيء، والإسهال، وتقلّصات المعدة. وقد يُعاني بعض الأشخاص أيضًا من: التعب، والحرارة، والقشعريرة، والصداع، وآلام العضلات.

ومن الشائع أيضًا ظهور أعراض الجهاز الهضمي فجأة بعد الشعور بالتحسّن. ويمكن أن تكون هذه الأعراض مزعجة وغير سارّة.

وأوضحت وين أنّ معظم الأشخاص يتحسّنون خلال يوم أو اثنين، ويتعافون تماماً من دون أي آثار صحية طويلة الأمد. ومع ذلك، قد يُصاب أشخاص آخرون بمرض شديد من فيروس "نورو"، بسبب عدم قدرتهم على الاحتفاظ بالسوائل وإصابتهم بجفاف شديد.

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك مُصابًا بالفيروس؟

يتعافى غالبية الأشخاص من دون أي تدخل طبي، بسبب عدم وجود علاج محدد للفيروس. وتنصح وين بشرب الماء وغيرها من السوائل الأخرى لمنع الإصابة بالجفاف.

ويجب أن يتجنّب الأشخاص الذين يُعانون من أعراض القيء والإسهال وتقلّصات المعدة، تحضير الطعام، حتى يومين بالحد الأدنى، بعد زوال أعراضهم.

ويجب غسل أيديهم بانتظام بالماء والصابون، خصوصًا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، بسبب سهولة انتشار الفيروس بين أفراد الأسرة. ويمكن تنظيف الأسطح بمحاليل تحتوي على مُبيّض لقتل الفيروس.

احتياطات إضافية

تنصح وين بتجنّب شرب الحليب الخام أو تناول اللحم النيء. كما يجب تفادي الأطعمة القابلة للتلف، والتي تُركت في الخارج لأكثر من ساعتين، مع الحرص على غسل الخضار والفاكهة بشكل جيّد.

وقالت وين: "إذا مارس الجميع نظافة اليدين بشكل جيّد، واستخدموا معقما خاصا في حال عدم سهولة الوصول للمياه الجارية، يمكننا التقليل من فرصة الإصابة بفيروس نورو وغيرها من الأمراض المعوية المُعدية".