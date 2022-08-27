أنواع علاج سرطان الثدي في المراحل المختلفة

سرطان الثدي هو الورم الخبيث الأكثر شيوعاً عند النساء. المستشفيات في ألمانيا تتعامل بنجاح مع علاج هذا المرض. في معظم النساء، من الممكن الحفاظ على الغدة الثديية، واستعادة جمالياتها، وتجنب إزالة العقد اللمفاوية. تسمح خيارات العلاج الإشعاعي الحديثة للأطباء بإكمال دورة العلاج في 5 أيام بدلاً من الدورة المعتادة والتي تستمر شهراً ونصف.

مبادئ العلاج

يمكن الشفاء من سرطان الثدي عادة في المراحل الثلاث الأولى. في المرحلة الرابعة، من غير المحتمل أن يكون من الممكن إنقاذ المرأة من السرطان إلى الأبد. ومع ذلك، فإن طرق علاج السرطان الحديثة تسمح للأطباء بالسيطرة على المرض لسنوات عديدة. من الممكن أن تكون هناك، على مر السنين، طرق جديدة يمكن أن تشفي من المرض تماماً.

هذا ما يحدد اختيار أساليب العلاج:

مرحلة السرطان.

وجود مستقبلات الهرمونات.

حالة HER2.

وجود طفرات جينية.

عمر المرأة (ما إذا كان المبيضان ينتجان هرمونات جنسية).

تفضيلات المريضة.

العلاج الجراحي

يبدأ علاج سرطان الثدي بالجراحة كلما أمكن ذلك. وقد يكون هذا:

الجراحة المحافظة على الثدي (استئصال الكتلة الورمية واستئصال قطاع).

استئصال الثدي (الاستئصال الكامل للثدي، وأحياناً مع العضلات الصدرية).

في معظم الحالات، يقوم الأطباء بإجراء جراحة المحافظة على الثدي عند إزالة جزء من الثدي. يمكن استعادة مظهر الثدي على الفور من خلال الجراحة التجميلية. إذا لزم الأمر، يمكن للطبيب إجراء جراحة تجميلية لتصغير الثدي الثاني بحيث يكون لهما نفس الحجم.

استئصال الثدي يتم إجراؤه في المراحل المتقدمة من المرض. يمكن أيضاً إجراء هذا التدخل الجراحي للأشكال العدوانية من السرطان التي تتكرر غالباً. حتى الثدي الذي تمت إزالته بالكامل يمكن استعادته بأنسجة أو غرسات خاصة بالمريضة. ينجح الأطباء في بعض الأحيان في إجراء عملية استئصال الثدي المحافظة على الجلد مع الحفاظ على مجمع الحلمة والهالة، مما يسهل الجراحة التجميلية اللاحقة ويحسن نتائجها.

كلتا العمليتين متساويتان في الفعالية، ولكن بشرط أن يتم إجراء العلاج الإشعاعي بعد الإزالة الجزئية للثدي. ميزة الاستئصال الكامل للثدي هي أن معظم النساء لا يحتجن إلى العلاج الإشعاعي.

مهما كان التدخل الجراحي الذي يتم إجراؤه، تحتاج المرأة أيضاً إلى إزالة العقد اللمفاوية. غالباً ما تؤدي هذه الجراحة إلى الوذمة اللمفية. يقوم الأطباء في الخارج بأخذ خزعة من العقد اللمفاوية الحارسة لتجنب المضاعفات. إنهم لا يزيلون جميع العقد، ولكن فقط تلك التي يكون فيها احتمال النقائل أعلى. يقوم الأطباء بإجراء التشخيص أثناء العملية باستخدام التصوير الومضاني اللمفاوي للعثور على العقد الأقرب إلى الورم. تُحقن مادة مشعة في الورم، ثم تُستخدم كاميرا جاما للتحقق من العقد اللمفاوية التي تتراكم فيها. تتم إزالة 2-3 من هذه العقد اللمفاوية وفحصها. في حالة عدم وجود نقائل، لا يتم إجراء استئصال العقد اللمفاوية.

العلاج الإشعاعي

العلاج الإشعاعي مطلوب بعد جراحة إزالة الثدي الجزئية، وأحياناً بعد الإزالة الكُلية. هذا يقلل من خطر التكرار. خيارات العلاج الإشعاعي هي كما يلي:

العلاج الإشعاعي الخارجي يتم إجراؤه لمدة شهر ونصف تقريباً، 5 أيام في الأسبوع.

المعالجة الكثبية هي التشعيع بالتماس عن طريق إدخال بذور مشعة في طبقة الورم.

على الرغم من أن المعالجة الكثبية هي إجراء غازي، إلا أن العديد من النساء تُفضلها، حيث أن دورة العلاج أقصر بكثير، فقط 5 أيام. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل خطر الإصابة بمضاعفات ما بعد الإشعاع. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المعالجة الكثبية إلى تفاقم النتائج الجمالية لجراحة تجميل الثدي. في بعض الأحيان، يجب دمج خيار العلاج هذا مع العلاج الإشعاعي الخارجي لتشعيع العقد اللمفاوية.

في بعض الحالات، قد لا يقوم الأطباء بتشعيع الثدي بالكامل، ولكن فقط جزء منه بالقرب من الورم. في هذه الحالة، يتم استخدام جرعات أصغر من الإشعاع، ويتم تقليل دورة العلاج الإشعاعي إلى 5 أيام.

تستخدم مراكز السرطان المتخصصة أيضاً العلاج الإشعاعي أثناء الجراحة. يسمح هذا للمتخصصين بتدمير الخلايا السرطانية بالإشعاع أثناء العملية مباشرةً، في إجراء واحد. يتطلب العلاج الإشعاعي أثناء الجراحة معدات خاصة، لذلك، فقط عدد قليل من المستشفيات تقدم هذه الخدمة لمرضاها.

العلاج الدوائي

تخضع معظم النساء للعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني لعلاج السرطان. بالنسبة لأورام الثدي الإيجابية HER2، يتم استخدام العلاج الموجه. خيارات العلاج الدوائي للسرطان المتقدم تتضمن أدوية الأجسام المضادة المترافقة، ومثبطات كيناز، ومثبطات CDK4/6، ومثبطات mTOR، ومثبطات PI3K، ومثبطات نقاط التفتيش المناعية.

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