نهاية نيسان المقبل.. اطلاق متجر بديل لـ"آب ستور" لكافة المستخدمين

شفق نيوز/ أعلنت شركة تطوير البرمجيات "MacPaw" إطلاق أول متجر تطبيقات بديل لمتجر تطبيقات آبل "آب ستور" في الاتحاد الأوروبي.وتتيح الشركة متجرها الذي يُطلق عليه اسم "Setapp" كإصدار تجريبي ومن المتوقع إطلاقه على نحو نهائي لكافة المستخدمين خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر سابقًا قانون الأسواق الرقمية، الذي يُطلق عليه اختصارًا DMA، لإلزام الشركات المطورة لأنظمة التشغيل بفتح خدماتهم ومنصاتهم أمام الشركات الأخرى والمطورين المستقلين.

واستنادًا إلى قانون الأسواق الرقمية ستكون أبل مجبرة على إتاحة المجال للشركات الراغبة في توفير متاجر تطبيقات بديلة لمتجر "آب ستور" والسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من خارجه لأول مرة.

ومن الجدير بالذكر أن متجر Setapp متوفر بالفعل حاليًا في نظام التشغيل macOS فقط، ويوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ما يزيد على 240 تطبيقًا تابعًا لجهات خارجية مقابل اشتراك قدره 10 دولارات شهريًا.

وقالت الشركة إن متجرها سيوفر مجموعة متنوعة من التطبيقات المختارة بعناية، ومنها أدوات الإنتاجية والأعمال وتطبيقات التصميم وغيرها من التطبيقات والخدمات.وسيكون متجر Setapp متاحًا أيضًا في مقابل اشتراك دوري، لكن أسعار الإشتراكات لم تُحدد حتى الآن، ويمكن للمستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى قائمة انتظار من أجل تجربة المتجر قبل إطلاقه الرسمي.

وتستعد أبل لإطلاق تحديث iOS 17.4 الذي سيحمل العديد من التغييرات في النظام من أجل التماشي مع قانون الأسواق الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.