نهاية مأساوية.. وحيد القرن يقتل رجلاً كرّس عمره لحمايته

أفاد موقع "نيوز 24"، يوم السبت، بأن حيوان وحيد القرن أقدم على إنهاء حياة رجل كرّس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا.

وذكر الموقع في تقرير، أن "مدير شركة حماية البيئة الذي كرّس حياته لحماية وحيد القرن، قتل على يد أحد الحيوانات التي كرس مسيرته المهنية لحمايتها".

وكان المتوفى، وهو مدير شركة Milk River Security البالغ من العمر 58 عاماً، يقوم بدورية صباحية رفقة فريقه في محمية "سامارا كارو"، عندما انقض عليه فجأة وحيد قرن أسود يزن 1300 كيلوغرام، وأحدث إصابات قاتلة أدت إلى وفاته في المكان مباشرة.

وتعمل شركته في مجال مكافحة الصيد غير القانوني، كما توفر الأمن والحماية لحيوانات وحيد القرن في عدة مناطق بجنوب إفريقيا.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا تضم أكبر حصة من أعداد وحيد القرن في العالم، وتكافح البلاد منذ سنوات عديدة أزمة الصيد غير القانوني، وهو ما أدى إلى تعرض وحيد القرن الأسود لخطر الانقراض.