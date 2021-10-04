نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة.. مصرع "لارس فيلكس" وأفراد حمايته (فيديو)

شفق نيوز/ توفي الفنان السويسري "لارس فيلكس" المعروف برسوماته عن الرسول الاكرم، في حادث سير مع ضابطي شرطة عندما اصطدمت السيارة التي كانوا بها بشاحنة في السويد (الأحد).

ووقع الحادث على الطريق E4 خارج ماركارد في سمولاند، بحسب وسائل اعلام سويدية.

عاش "فيلكس" البالغ من العمر 75 عامًا تحت حماية الشرطة منذ قيامه برسم صور مسيئة للنبي محمد، عام 2007، بعد عامين من النزاع حول الرسوم الكاريكاتورية.

وقال لقائد الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرج، انه تلقي ببالغ الرعب والحزن الشديد رسالة مفادها أن زميليها والشخص الذان كانا مكلفان بحمايته قد ماتوا في الحادث.

وفيما يتعلق بالاصطدام ، اشارت التقرير الأولية، أن كلتا السيارتين قد بدأتا في الاحتراق، ولا يزال السبب غير واضح ونتساءل كيف وقع الحادث؟ ، لكن لا يوجد حاليًا ما يشير إلى تورط أي شخص آخر.

وتم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب وسائل إعلام سويدية تظهر الصور من موقع الحادث أحتراق السياراتان بشدة بعد الحادث، مما استدعي إغلاق الطريق لعدة ساعات بعد ذلك .

وأكدت رئيسة الشرطة الوطنية في المنطقة الجنوبية، كارينا بيرسون ، أن الشخص الذي توفي كان تحت حماية الشرطة.

جدير بالذكر أن فليكس تعرض لهجوم إرهابي في كوبنهاجن عام 2015، أثناء مشاركته في جلسة مناظرة حول الفن والتجديف وحرية التعبير.

ولم يصب فيلكس حينها بأذى من الهجوم ، لكن قُتل مخرج الأفلام الوثائقية الدنماركي فين نورجارد ، وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة كانوا مكلفين بحمايته .