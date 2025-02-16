نهاية حزينة لممثلة كورية شابة: "لا شبهة جنائية"

شفق نيوز/ أعلن مسؤول مطلع بالشرطة الكورية الجنوبية، يوم الأحد، عن العثور على جثة الممثلة "كيم ساي رون" في منزلها.

وكانت كيم، البالغة من العمر 24 عاماً، واحدة من الممثلات الواعدات في كوريا الجنوبية، لكن مسيرتها المهنية تضررت بعد واقعة قيادة تحت تأثير الكحول في عام 2022.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد أصدقائها اكتشف جثتها بعد أن ذهب لمقابلتها في منزلها واتصل بعدها بالشرطة.

وأضافت الوكالة أن الشرطة لم تجد أي شبهة جنائية.

وقال المسؤول بالشرطة إن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.