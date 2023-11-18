نمور مهددة بالانقراض تشن هجمات على السكان في ماليزيا والسلطات تتدخل

شفق نيوز/ سجلت السلطات الماليزية هجمات غير مسبوقة على البشر من قبل نمور من فصيلة نادرة أودت بحياة أربعة قرويين، مما اضطرها إلى نصب أفخاخ للإيقاع بهذه الحيوانات المفترسة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن السلطات الماليزية تمكنت من الإمساك باثنين من نمور "الملايو" المهددة بالانقراض، بعد الاشتباه في أن يكونا وراء موجة غير مسبوقة من الوفيات بين القرويين.

وجرى نصب أفخاخ للنمور في الأدغال النائية بولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وكان آخر الضحايا رجل يُعتقد أنه تعرض للهجوم في مزرعة للمطاط بمنطقة جوا موسانغ، في ولاية كيلانتان، اليوم السبت، بعد أيام فقط من العثور على مواطن ميانماري ميتاً بنفس المنطقة.

وعثرت السلطات في وقت سابق، على بقايا أشلاء بشرية يعتقد أنها للعامل المهاجر الإندونيسي، لالو سوكاريا يحيى (42 عاماً)، حيث أشارت فحوصات الطب الشرعي إلى "وجود علامات على حدوث اعتداء قاتل من قبل حيوان مفترس".

وقال نائب رئيس وزراء ولاية كيلانتان، محمد فضلي، إنه "تم تكثيف الجهود لاحتجاز تلك الحيوانات البرية"، مرجعاً سبب الهجمات إلى موسم التزواج لدى النمور.

وتابع: "بما أنه موسم التزاوج، تتجول النمور بحثاً عن شريك جنسي وطعام.. كما أن بعض تلك الحيوانات تحرص على تعليم صغارها الصيد، مما يزيد من خطر الهجمات على البشر".

ووقعت حالتا وفاة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث كانت الأولى تتعلق برجل يدعى بيسي أمود (25 عاماً)، كان قد ذهب للصيد بالقرب من غابات بوس باسيك في ولاية كيلانتان.

وعثر على رجل آخر من السكان الأصليين يدعى، حليم آسين (27 عاماً) ميتاً بعد يومين من الحادثة الأولى.

ووصفت السلطات موجة الحوادث المميتة بأنها "غير مسبوقة"، قائلة إنه تم تسجيل 4 هجمات للنمور فقط، منها اثنتان قاتلتان، خلال خمس سنوات بين عامي 2017 و2022.

وقالت إدارة الحياة البرية والمتنزهات الطبيعية (بيرهيليتان) في كيلانتان، الإثنين الماضي، إنها أوقعت نمراً في شرك نصب له، وإن هناك تحقيقات للتأكد مما إذا كان هو وراء بعض الاعتداءات القاتلة.

وقال مدير ولاية بيرهيليتان، محمد حفيظ روحاني، إنه تم نصب فخاخ للكاميرات في أدغال كيلانتان في أعقاب تلك الهجمات، داعياً عمال المزارع إلى "تجنب العمل بمفردهم" في المنطقة.

لكن واحداً على الأقل من الضحايا لم يكن يعمل بمفرده، إذ جرى عثور على المواطن الميانماري الذي توفي هذا الشهر، ويُدعى أكا سوي يا، 22 عاماً، في قرية لالو في كامبونج ميرانتو بمنطقة، جوا موسانغ.

وكان عامل مزرعة المطاط يعمل مع زوجته عندما أصيب بجروح قاتلة في الهجوم وتوفي في المستشفى.

وقال رئيس شرطة المنطقة، سيك تشون فو، إن نتائج التشريح تشير إلى أن سبب الوفاة كان إصابات خطيرة في الرأس نتيجة هجوم النمر.

ونمور "الملايو" مهددة بالانقراض، وتعيش في الغابات المطيرة في ماليزيا.

ويشتهر النمر الماليزي بمظهره اللافت للنظر، ويتميز بفرو برتقالي لامع مزين بخطوط داكنة جميلة، وقد تم اختياره ليكون "الحيوان الوطني" للبلاد.

وبقى 200 نمر فقط في البرية بسبب فقدان الموائل والصيد غير المشروع، وذلك رغم بذل جهود مكثفة للحفاظ على هذا الحيوان الفريد.