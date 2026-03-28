"نمط المنع" درع آبل ضد هجمات التجسس

أفادت شركة آبل، بأنها لم ترصد أي حالة اختراق ناجحة لأجهزتها عند تفعيل ميزة "نمط المنع Lockdown Mode" منذ إطلاقها عام 2022.

وقالت المتحدثة سارة أورورك لموقع تك كرنش إن "الميزة تصدت لجميع هجمات برمجيات التجسس المأجورة، بما في ذلك تلك التي تنفذها جهات حكومية أو شركات متخصصة.

وتعمل الميزة على تقليص "سطح الهجوم" عبر فرض قيود واسعة على النظام، تشمل حظر أنواع متعددة من مرفقات الرسائل، تقييد تقنيات التصفح، منع الاتصالات الواردة من جهات غير معروفة، وتعطيل مزايا قد تُستغل في الهجمات، بما في ذلك هجمات النقر الصفري Zero-click التي لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم.

وأكدت جهات بحثية مستقلة مثل منظمة العفو الدولية وCitizen Lab عدم "تمكن أي برمجيات تجسس من تجاوز هذه الميزة، بينما أظهرت بعض الحالات أن اكتشاف تفعيلها يدفع أدوات التجسس للتوقف عن محاولة الاختراق، وقد كثّفت آبل جهودها لإخطار المستخدمين المحتمل استهدافهم في أكثر من 150 دولة".

وتوصي الشركة المستخدمين الذين يعتقدون أنهم مستهدفون بتفعيل الميزة، رغم فرضها قيودًا إضافية على تجربة الاستخدام اليومية.

ويمكن تفعيلها عبر إعدادات الجهاز ضمن قسم "الخصوصية والأمن Privacy & Security"، ثم اختيار "نمط المنع Lockdown Mode" وإعادة تشغيل الهاتف لتطبيق القيود.

وتظل الميزة مؤشرًا قويًا على فاعلية أجهزة آبل في مواجهة الهجمات المتقدمة، خصوصًا بين الصحفيين والنشطاء، وتعتبر طبقة دفاع إضافية صارمة مقارنة بإعدادات الحماية التقليدية.