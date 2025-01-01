نكهات الطعام.. إليك 5 مواقع مثالية لتذوق الأكلات الشهية

شفق نيوز/ تجربة تذوق الأطعمة أثناء السفر، تعد واحدة من أجمل لحظات الإجازة وأكثرها مُتعة وتلذذ، ويتفنن السُياح باختيار وجهاتهم السياحية بناء على المعلومات التي يحصلون عليها بطبيعة الطعام ولذته لوجهتهم.

وتُعرّف "منظمة السفر الغذائية العالمية" سياحة الطعام بأنها سعي المسافر وراء الاستمتاع بتجارب الأكل والشرب الفريدة والمميزة في كل منطقة أو بلد في العالم، سواء كان الطعام محليا أو دوليا.

ووفق إحصائية لـ"تايم أوت"، فإن هناك مدينة أوروبية واحدة فقط يمكنها أن تقول رسميًا إنها تتمتع بأفضل مقومات سياحة الطعام في هذا الكوكب في العام 2024، وهي مدينة نابولي الإيطالية.

ومن أفضل الوجهات السياحية العالمية للطعام وفقًا لموقع "كوري كوك" ما يأتي:

روما، وهي مدينة رائعة لمحبي تذوق الطعام وتم اختيارها في 2023 كأفضل وجهة للطعام، حيث تتمتع المدينة بتقاليد الطهي الغنية التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين.

ويعكس مطبخ روما تاريخها وثقافتها وجغرافيتها حيث تأثرت بالعديد من الحضارات المختلفة على مر القرون، ومن الأطباق الشهيرة للمدينة المعكرونة الكلاسيكية مثل كاسيو إي بيبي وكاربونارا وأطعمة الشوارع مثل بيتزا آل تاجليو، سوبل.

كريت، وتميز مطبخ كريت المدينة التي تُعد واحدة من المدن العالمية الشهيرة بالطعام بأنه يستخدم المكونات المحلية عند الطهي وتتميز معظم أطباق الجزيرة بالمكونات التي يتم زراعتها أو إنتاجها بها، ومن أمثلة هذه المكونات زيت الزيتون، الجبن، الأعشاب، والعسل.

تشتهر الجزيرة بمأكولاتها البحرية أيضًا المتميزة حيث تتمتع الجزيرة بتقاليد عريقة في صيد الأسماك.

هانوي، تعتبر هذه المدينة موطنًا للعديد من الأسواق التقليدية التي تُقدم طعام الشارع والمطاعم المتميزة، حيث يُمكنك زيارة المدينة وتذوق أشهى الأطباق المحلية.

طعام الشوارع النابضة بالحياة وتاريخ الطهى المُتنوعة للمدينة والمطاعم المتميزة، تجعلها الوجهة الأولى لعشاق الطعام الذين يريدون تجربة بعض أشهى النكهات الأصلية التي تُقدمها فيتنام.

فلورنسا، وتعتبر هذه المدينة واحدة من أفضل وجهات الطهي في العالم 2024 إذ تضم العديد من المطاعم الممتازة، ويُمكن للزوار تذوق الأطعمة الشهية المحلية في المدينة والتعرف على تقاليدها وتاريخها.

وتتميز فلورنسا الإيطالية باستخدام مكونات بسيطة وعالية الجودة مثل الخبز، زيت الزيتون، الأعشاب الطازجة، وبالتالي تجذب العديد من السياح محبي الطعام التقليدي، مما جعلها واحدة من أفضل وجهات الطعام في العالم.

باريس، وهي واحدة من أفضل الوجهات الغذائية في العالم وذلك بفضل تاريخها وتقاليدها الطويلة في عالم الطهي، حيث كانت باريس مركزًا ثقافيًا للطهي للبلاد لعدة قرون.

ويركز مطبخها على المكونات الطازجة عالية الجودة والتحضير الأنيق والبسيط مما جعلها من أولى وجهات الطهي في العالم لعام 2024.