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نقيب الموسيقيين المصريين يكشف حالة الفنانة شيرين

Category: منوعـات

Date: 2022-10-29T13:40:01+0000
نقيب الموسيقيين المصريين يكشف حالة الفنانة شيرين

شفق نيوز/ كشف نقيب المهن الموسيقية المصري، الفنان مصطفى كامل، يوم السبت، آخر تطورات حالتها الصحية، مبينا انها حالة في مرحلة الاستشفاء في المستشفى.

وقال كامل في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.

وأضاف أن ميمي تحدث مع شيرين شخصياً في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة فقط، إلا أنه لفت إلى أنها سألت فيها عنه، وطلبت من مدير أعمالها أن يرسل له باقة ورد كتهنئة.

وأردف "وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة، أنا بشكرها، وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود".

وفيما توجه بالشكر للفنانين الذين دعموا شيرين، على رأسهم أنغام التي احتوت أسرتها بشكل كبير، ووقفت إلى جانبها، مشدداً على أنها تقوم بدور إنساني غير عادي، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق.

يذكر أن أسرة شيرين كانت قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.

وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من نيسان/ أبريل 2018 وحتى كانون الاول/ ديسمبر 2021.

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