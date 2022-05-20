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نقل جثمان الشاعر مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية إلى العراق

Category: منوعـات

Date: 2022-05-20T13:01:53+0000
نقل جثمان الشاعر مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية إلى العراق

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بنقل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن.

ونعى الكاظمي في تغريدة رحيل النواب، قائلاً، "الراحل الكبير مظفر النواب.. العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك الى مثواك الأخير مثقلاً بأسى خسارة أبن بار ومبدع لا يتكرر".

من جانبه قال رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة، "يبقى حيّاً في ذاكرة الشعب مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير ⁧ مظفر النواب⁩ لا يمضي إلى العدم، فهو حيّ في ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، "ننعى القامة الأدبية والشعرية العراقية الكبيرة الشاعر مظفر النوّاب، الذي برحيله فقدت الساحة الأدبية رمزاً ومثالاً ومناضلاً مخلصاً ومحبّاً ومنتمياً إلى قضايا وطنه وأمته".

وأضاف، "لقد قدَّم النوّاب درساً عظيماً في الشجاعة السياسية والأدبية، وأثرى المشهد الشعري العراقي والعربي بسفر خالد من العطاء، وحمل اسم العراق في منفاه طوال سنوات الهجرة؛ بسبب الظلم".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، غيّب الموت، الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر ناهز 88 عاماً.

ونعى شعراء ومقربون النواب في تدوينات، بعد معاناة مع المرض.

وتوفي النواب في مستشفى الجامعة بالشارقة في دولة الإمارات.

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