‏‎نقلة نوعية.. امرأة تعيش بكلية خنزير

شفق نيوز/ أفادت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، بأن المواطنة توانا لوني، تعيش الآن مع كلية خنزير تمت زراعتها لها، على مدى 61 يوما، وهي تشعر بأنها في حالة جيدة، لتسجل رقما قياسيا جديدا لمتوسط العمر المتوقع بعد عملية من هذا النوع.

‎وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن هذه المرأة وهي من سكان ولاية ألاباما، حققت يوم السبت الماضي، إنجازا كبيرا حيث أصبحت المرأة التي تعيش أطول فترة زمنية بعد خضوعها لعملية زرع أعضاء من الخنزير. وهي تتمتع بصحة جيدة وتشع منها طاقة حيوية قوية بعد مرور 61 يوما على زراعة الكلية لها.

‎وأشارت الوكالة إلى أنه في فترات سابقة، تمت زراعة أعضاء من الخنازير لأربعة مواطنين أمريكيين. تضمنت التجارب زراعة قلبين وكليتين، ولكن لم يبق أي منهم على قيد الحياة لفترة تزيد على شهرين.

‎وقال أطباء، يشرفون على علاج توانا لوني، إن توقعاتهم بخصوص وضعها وحالتها الصحية، تبقى متفائلة كثيرا.

‎في سبتمبر عام 2021، أجرى جراحون من مستشفى لانغون بجامعة نيويورك أول عملية في العالم لزرع كلية خنزير في جسم إنسان متوف دماغيا.

‎ويتم عادة تعديل الخنازير وراثيا للحد من خطر تصدي الجهاز المناعي للمتلقي للعضو الدخيل.